وزیر امور خارجه گفت: اقدام سه کشور اروپایی در تبعیت از آمریکا برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران، غیرقانونی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه که برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، صبح امروز با آنالنا بربئوک رئیس هشتادمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به جایگاه منحصر‌به‌فرد مجمع عمومی سازمان ملل به‌عنوان تنها مجمع جهانی با عضویت همه کشورها، مسئولیت این ارگان مهم ملل متحد برای صیانت از اصول و اهداف منشور، حاکمیت قانون و عدالت را یادآور شد.

وزیر امور خارجه با ابراز تاسف شدید از کارشکنی و اعمال نفوذ برخی قدرت‌ها بر سر ایفای وظائف سازمان ملل، از جمله در رابطه با نسل‌کشی در غزه و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه کشور‌های منطقه غرب آسیا، تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را تحولی خطرناک در تاریخ ۸۰ ساله ملل متحد توصیف کرد و مسئولیت سازمان ملل متحد و همه ارگان‌های آن برای واکنش قاطع نسبت به چنین قانون‌شکنی‌هایی را یادآور شد.

وزیر امور خارجه همچنین با محکوم‌کردن اقدام سه کشور اروپایی در تبعیت از آمریکا برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران، این اقدام را غیرقانونی و ناموجه خواند و نسبت به پیامد‌های آن بر روند‌های دیپلماتیک مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران هشدار داد. 

رئیس مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر اهمیت پایبندی همه دولت‌ها به اصول و اهداف منشور سازمان ملل، خواستار استمرار مسیر دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه از جمله در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران شد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه ، اسنپ بک ، مکانیسم ماشه ، سازمان ملل
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
باید به همکاری با آژانس بین‌المللی و عضویت در NPT خاتمه دهیم
دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اوگاندا
دیدار و گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و ونزوئلا
عراقچی:
تجربه خیلی بدی در مذاکره با آمریکا داشتیم
وزیر امور خارجه:
اقدامات دیپلماتیک ایران با خشونت جواب داده شد / اسنپ بک غیرقانونی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
نتیجه دیپلماسی التماسی تو این جنگل چیزی جز تحقیر و تباهی نیست .
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
فقط همینو بلدی غیر قانونی تموم شدو رفت بدبختمون کردین
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
قانونی غیر قانونی فعلأ که برگشت
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۸ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
کدوم قانون؟کدوم سازمان جنگل؟
۰
۱۳
پاسخ دادن
