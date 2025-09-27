باشگاه خبرنگاران جوان ـ خاطرهگردی، خطرگردی، دورگَردی، خوشگَردی، کولهگردی، کتابگردی و کوخگردی از جمله واژههایی است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینه گردشگری مصوب کرده است.
گروه واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مناسبت روز جهانی گردشگری، چند واژۀ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را به اشتراک گذاشته است.
خاطرهگردی: nostalgic tourism
نوعی گردشگری که در آن گردشگر به مکانهایی که از آنها خاطره دارد سفر میکند
آبگَردی: water tourism
نوعی گردشگری که در آن گردشگران در تعطیلات برای مشاهدۀ دیدنیهای آبی با قایق به سفر میپردازند
آفتابگَردی: sunlust
نوعی گردشگری برای شیفتگان تفریح و استراحت در سواحل شنی دریا و زیر آفتاب
الفباگَردی: alphatourism
نوعی گردشگری تجربی که در آن گردشگر از روی نقشه و براساس حروف الفبا اولین و آخرین خیابان را مشخص و خطی بین این دو نقطه ترسیم میکند و سپس مسیر بین آنها را پیاده میپیماید
جنوبگانگَردی: Antarctic tourism
همۀ فعالیتهای گردشگری در قطب جنوب به استثنای فعالیتهایی که بهطور مستقیم با پژوهشهای علمی و امور دولتی سروکار دارند
چشمبستهگَردی: cecitourism
نوعی گردشگری تجربی که در آن گردشگر چشم خود را میبندد و به همراه یکی از دوستانش شهر را میگردد
خطرگَردی: extreme tourism
نوعی گردشگری که در آن احتمال خطر وجود دارد
خوشگَردی: fun tourism
نوعی گردشگری که عمدتاً بر خوشگذرانی و لذتجویی تأکید دارد
دورگَردی: circuit tourism
رفتن از مقصدی به مقصدی دیگر در یک سفر
شبگَردی: nyctalotourism
نوعی گردشگری تجربی که در آن گردشگر از غروب آفتاب تا سپیدۀ صبح به بازدید از جاذبههای گردشگری میپردازد
کتابگَردی: bookstore tourism
نوعی گردشگری فرهنگی که در آن کتابفروشیهای مستقل، مقصد گروهی گردشگران به شمار میآیند
کوخگَردی: poverty tourism, poorism
بازدید گردشگران از محلههای فقیرنشین برای مشاهدۀ شیوۀ زندگی آنها
کولهگَردی: backpacking
سفر یا پیادهروی طولانی که در آن گردشگر برای حمل پوشاک و وسایل خود از کولهپشتی استفاده میکند
اعضای گروه واژه گزینی تخصصی جهانگردی و گردشگری که در دورههای گوناگون با فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری کردهاند: دکتر مرتضی احمدی، دکتر محمود امامی نائینی، فریدون تبریزی، شعله جلیلی، دکتر عباس خاقانی، اسداللهژیان رئیسروحانی، دکتر محمدمهدی ضیاءالدین، دکتر محمود عبداللهزاده، جهاندار مظاهری، مونا میرحسینی، مرحوم جلال نصیریان.
منبع: ایسنا