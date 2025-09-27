باشگاه خبرنگاران جوان ـ خاطره‌گردی، خطرگردی، دورگَردی، خوش‌گَردی، کوله‌گردی، کتاب‌گردی و کوخ‌گردی از جمله واژه‌هایی است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینه گردشگری مصوب کرده است.

گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مناسبت روز جهانی گردشگری، چند واژۀ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را به اشتراک گذاشته است.

خاطره‌گردی: nostalgic tourism

نوعی گردشگری که در آن گردشگر به مکان‌هایی که از آنها خاطره دارد سفر می‌کند

آب‌گَردی: water tourism

نوعی گردشگری که در آن گردشگران در تعطیلات برای مشاهدۀ دیدنی‌های آبی با قایق به سفر می‌پردازند

آفتاب‌گَردی: sunlust

نوعی گردشگری برای شیفتگان تفریح و استراحت در سواحل شنی دریا و زیر آفتاب

الفباگَردی: alphatourism

نوعی گردشگری تجربی که در آن گردشگر از روی نقشه و براساس حروف الفبا اولین و آخرین خیابان را مشخص و خطی بین این دو نقطه ترسیم می‌کند و سپس مسیر بین آنها را پیاده می‌پیماید

جنوبگان‌گَردی: Antarctic tourism

همۀ فعالیت‌های گردشگری در قطب جنوب به استثنای فعالیت‌هایی که به‌طور مستقیم با پژوهش‌های علمی و امور دولتی سروکار دارند

چشم‌بسته‌گَردی: cecitourism

نوعی‌ گردشگری تجربی که در آن گردشگر چشم خود را می‌بندد و به همراه یکی از دوستانش شهر را می‌گردد

خطرگَردی: extreme tourism

نوعی گردشگری که در آن احتمال خطر وجود دارد

خوش‌گَردی: fun tourism

نوعی گردشگری که عمدتاً بر خوشگذرانی و لذت‌جویی تأکید دارد

دورگَردی: circuit tourism

رفتن از مقصدی به مقصدی دیگر در یک سفر

شب‌گَردی: nyctalotourism

نوعی گردشگری تجربی که در آن گردشگر از غروب آفتاب تا سپیدۀ صبح به بازدید از جاذبه‌های گردشگری می‌پردازد

کتاب‌گَردی: bookstore tourism

نوعی گردشگری فرهنگی که در آن کتاب‌فروشی‌های مستقل، مقصد گروهی گردشگران به ‌شمار می‌آیند

کوخ‌گَردی: poverty tourism, poorism

بازدید گردشگران از محله‌های فقیرنشین برای مشاهدۀ شیوۀ زندگی آنها

کوله‌گَردی: backpacking

سفر یا پیاده‌روی طولانی که در آن گردشگر برای حمل پوشاک و وسایل خود از کوله‌پشتی استفاده می‌کند

اعضای گروه‌ واژه گزینی تخصصی جهانگردی و گردشگری که در دوره‌های گوناگون با فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری کرده‌اند: دکتر مرتضی احمدی، دکتر محمود امامی نائینی، فریدون تبریزی، شعله جلیلی، دکتر عباس خاقانی، اسدالله‌ژیان رئیس‌روحانی، دکتر محمدمهدی ضیاءالدین،‌ دکتر محمود عبدالله‌زاده، جهاندار مظاهری، مونا میرحسینی، مرحوم جلال نصیریان.

منبع: ایسنا