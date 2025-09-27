معاون امور مجلس، حقوق و استان‌های وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تأکید کرد که تحول در مدیریت این حوزه، یک ضرورت ملی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - جواد واحدی، معاون وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل جدید این سازمان در فارس، بر ضرورت تحول در حوزه میراث فرهنگی استان تأکید کرد. 

او با اشاره به اهمیت تاریخی و هویت‌بخش میراث فرهنگی فارس، از جمله تخت جمشید، لزوم استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای جبران کمبود اعتبارات دولتی را مطرح کرد.

واحدی به تصویب قوانین جدید در برنامه هفتم توسعه برای استقلال و ارتقای حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد و خواستار تبیین این قوانین و مشوق‌ها برای مردم شد.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که با تغییرات مدیریتی، عقب‌ماندگی‌های موجود در فارس جبران شود و از ظرفیت نمایندگان مجلس برای ارتقای جایگاه گردشگری بهره گرفته شود.

حجت‌الله ایوبی، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت میراث فرهنگی، نیز ضمن تأکید بر اهمیت میراث فرهنگی در سرزمین پارس، اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید را نشانه‌ای از ظرفیت‌های جهانی این استان دانست. وی

او، فرهنگ و هنر را مزیت رقابتی ایران در جهان امروز خواند و قول داد تمام راه‌های بین‌المللی را برای فارس باز کند.

اردوان اکبرپور، نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به ناکافی بودن اعتبارات دولتی برای نگهداری میراث تاریخی، بر لزوم مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری تأکید کرد. 

او، پیشنهاداتی از جمله دریافت عوارض از نواحی گردشگری برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد مناطق ویژه گردشگری در شهرستان‌های توریستی را مطرح کرد و خواستار استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه کشور‌های حاشیه خلیج فارس، برای توسعه این صنعت شد.

