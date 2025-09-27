باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، شامگاه شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴، پس از بازگشت از سفر به نیویورک، در تشریح نتایج این سفر مهم، به حضور و سخنرانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: در این نشست مواضع جمهوری اسلامی ایران با صراحت بیان شد و جنایاتی که رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در منطقه مرتکب میشود، مورد تأکید قرار گرفت.
پزشکیان با اشاره به شهادت بیش از شصت و پنج هزار انسان بیگناه در غزه و محرومیت هزاران نفر دیگر از ابتداییترین نیازهای بشری همچون آب، غذا و دارو، تصریح کرد: بستن راههای امدادرسانی و در عین حال ادعای دفاع از حقوق بشر، زنان و کودکان، چیزی جز یک تناقض آشکار و فریبکاری بینالمللی نیست.
رئیسجمهور افزود: آنچه امروز در غزه رخ میدهد و رفتار رژیم صهیونیستی در منطقه، عملاً ثبات و امنیت را به مخاطره انداخته و در این میان، شورای امنیت سازمان ملل تاکنون حتی یکبار نیز علیه این رژیم قطعنامه صادر نکرده است؛ چراکه ساختار قدرتهای جهانی، مانع تحقق عدالت واقعی شده است.
پزشکیان در ادامه به دیدارها و مذاکرات خود با سران و مقامات کشورهای مختلف از جمله روسای جمهور فرانسه، نروژ، فنلاند، سوئیس و رئیس شورای اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: در این گفتوگوها مواضع ایران بهروشنی تبیین شد. بسیاری از طرفهای اروپایی در سخن خود از مخالفت با اقدامات رژیم صهیونیستی سخن میگفتند، اما در عمل اقدامی بازدارنده مشاهده نمیشود. با این حال، موج اعتراضات مردمی در اروپا علیه دولتهای حامی این رژیم، روندی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
رئیسجمهور در بخشی دیگر از سخنان خود به موضوع موسوم به اسنپبک پرداخت و اظهار داشت: در گفتوگو با اروپاییها بر آمادگی ایران برای همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شفافسازی در خصوص فعالیتهای هستهای تأکید کردیم. اما آمریکا همواره با طرح بهانههای تازه، تلاش میکند مانع شکلگیری توافق شود. واقعیت آن است که آمریکا ایران قدرتمند را برنمیتابد و خواستار تضعیف روزافزون کشور ماست.
پزشکیان همچنین خاطرنشان کرد: ملت ایران امروز به سطحی از آگاهی و توانمندی رسیده است که میداند تنها با همبستگی و وحدت میتوان کشور را ساخت و در برابر فشارهای خارجی ایستاد.
رئیسجمهور در ادامه به گفتوگو با رسانههای مطرح آمریکایی و بینالمللی در سفر خود نیز اشاره کرد و گفت: در این سفر با سه شبکه مهم خبری شامل فاکسنیوز، انبیسی و العربی قطر گفتوگو و مواضع جمهوری اسلامی ایران را بهطور شفاف تبیین کردیم.
پزشکیان همچنین دیدار با ایرانیان مقیم خارج از کشور را از بخشهای ارزشمند سفر برشمرد و افزود: بسیاری از هموطنان ما در خارج دل در گرو ایران دارند و تمایل دارند برای پیشرفت کشور تلاش کنند. وظیفه حاکمیت آن است که مسیر ارتباط و خدمت این عزیزان را هموار سازد.
رئیسجمهور با اشاره به توانمندیهای گسترده کشور گفت: گرچه برخی قدرتها همواره با طرح بهانههای تازه مانعتراشی میکنند، اما ایران از ظرفیتهای عظیمی در حوزه انرژی، منابع انسانی و دانش برخوردار است. کشورهای بسیاری بدون نفت و گاز توانستهاند مسیر توسعه خود را طی کنند، در حالی که ایران با داشتن این منابع ارزشمند و نیروهای متخصص، بیتردید قادر خواهد بود با اتکا به همدلی کارشناسان، متخصصان و سیاستمداران خود بر مشکلات غلبه کند. حتی اگر راهی پیش روی ما نباشد، با عزم ملی آن راه را خواهیم ساخت.
پزشکیان همچنین ابراز امیدواری کرد که با اتکال به خداوند متعال، ایران مسیر پیشرفت و عزت را با قدرت و استواری ادامه دهد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری