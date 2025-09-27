شرط رسیدن به حکومت جهانی تبعیت از ولی فقیه است

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار فتح الله جمیری، فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب (ع)، امروز در نشست سیاسی کارکنان سپاه قم اظهار داشت: سپاه دارای ظرفیت‌های کم‌نظیری است که دشمنان نیز به این موضوع پی برده و سال‌هاست که تلاش می‌کنند آن را تضعیف کنند.

فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب (ع)، با اشاره به اعتماد مقام معظم رهبری به این مجموعه، گفت: مقام معظم رهبری بارها اعلام رضایت و اعتماد خود را به این مجموعه ابراز کرده‌اند که این رضایت از سوی نائب امام زمان (عج) برای دنیا و آخرت ما کافی است و البته این اعتماد، بار مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

وی همچنین با اشاره به جمله‌ای از مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه از سپاه راضی هستم، ولی قانع نیستم گفت: این اظهارنظر نشان‌دهنده آگاهی مقام معظم رهبری از ظرفیت‌های عظیم سپاه است که هنوز به طور کامل از آنها بهره‌برداری نشده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای سپاه پاسداران، بر لزوم تلاش بیشتر و احساس مسئولیت افزون‌تر در مواجهه با چالش‌ها تأکید کرد.

جمیری افزود: این مسئولیت شامل مقابله با فتنه‌های مختلف، تهاجمات فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و انتظامی است که بسیار سنگین و طاقت‌فرساست. اما شما پاسداران قادر به انجام این مسئولیت‌ها هستید.

فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) گفت: شهدا دست نیافتنی نیستند؛ شهدا همین پاسداران ما هستند که هم اکنون در شرایط سخت‌تری از دفاع مقدس، در حال حفظ انقلاب هستند و دنباله‌رو راه شهدا به پیش می‌روند.

جمیری با اشاره به ضرورت ایجاد یک لشکر جهانی، گفت: برای رسیدن به این امر باید افکار خود را وسعت دهیم تا بتوانیم به حکومت جهانی دست یابیم.

وی تأکید کرد که شرط این روند، تبعیت بی‌چون و چرا از ولی فقیه است و افزود: ما باید در همه حال گوش به فرمان ولی فقیه باشیم و هر جا که ذره‌ای به این مهم کم‌توجهی کردیم، دچار سختی و مشکل شده‌ایم.

جمیری با اشاره به روند رو به اضمحلال دشمنان نظام اسلامی، تأکید کرد: چهل و پنج سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و دشمنان تمام موجودیت و امکانات خود را برای ضربه زدن به ما به کار گرفتند، اما نتوانستند به اهداف شوم خود برسند.

فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) در پایان به اهمیت خودسازی و توجه به خانواده اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم سپاه رشد کند و به بالندگی برسد، باید در درجه اول به خودسازی توجه کنیم، سپس به خانواده و بعد به محیط کار. کسی که خودسازی نکرده و به خانواده‌اش توجه نکند، نمی‌تواند در محیط کار و جامعه تأثیرگذار باشد.

منبع:خبر بسیج