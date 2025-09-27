در بروجرد، زنان بیشترین سهم از بی‌سوادی و کم‌سوادی را دارند؛ موضوعی که باعث شده نهضت سوادآموزی با برگزاری کلاس‌ها در روستاها و حتی زندان، مسیر تازه‌ای برای توانمندسازی آنان ترسیم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- الهام حاتم‌وند، مسئول نهضت سوادآموزی بروجرد با اشاره به آمارهای جدید گفت: در حال حاضر بیشترین آمار بی‌سوادان و کم‌سوادان شهرستان بروجرد مربوط به زنان است و همین امر ضرورت گسترش آموزش را دوچندان کرده است.

او با بیان اینکه حجم ابلاغی از طرف سامانه سوادآموزی شامل ۲۲۵ نفر انتقال، ۱۰۰ نفر سوادآموزی و ۱۷۰ نفر تحکیم بوده، افزود: در بخش انتقال و تحکیم صد درصد پوشش انجام شده و در بخش سوادآموزی نیز ۹۵ درصد تحت پوشش قرار گرفته‌اند. در این راستا ۳۷ کلاس فعال است که ۱۴ کلاس در روستا، ۲۰ کلاس در شهر و سه کلاس در ندامتگاه دایر شده است.

مسئول نهضت سوادآموزی بروجرد ادامه داد: اکنون پنج نفر آموزش‌دهنده مرد و ۳۲ نفر آموزش‌دهنده زن در حال فعالیت هستند و از میان افراد تحت آموزش، ۴۳۵ نفر زن و ۶۰ نفر مرد هستند.

او تاکید کرد: برای نخستین بار در بند نسوان زندان بروجرد کلاس‌های سوادآموزی ویژه زنان برگزار شده است. همچنین در طرح خودخوان، شمار زیادی از زنان متفرقه حضور یافتند.

 

