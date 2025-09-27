روایتی شنیدنی از شکستن حصر آبادان + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - شهر آبادان تقریبا در ابتدای جنگ تحمیلی و پس از تجاوز رژیم بعث عراق به کشور مورد محاصره دشمن قرار گرفت. بعد از اشغال آبادان و محاصره آن توسط نیرو‌های بعثی، مردم تا جایی که توان داشتند برای حفاظت از خانه و خانواده خود در مقابل دشمن ایستادند.

در روز های حصر آبادان حضور حضرت آیت الله خامنه ای در کنار مردم و رزمندگان، انگیزه استقامت را مضاعف کرد تا سرانجام در روز ۵ مهر ۱۳۶۰ با آغاز عملیات ثامن الائمه، حصر آبادان شکسته شود و دشمن بعثی از خاک آبادان خارج شود.