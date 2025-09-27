باشگاه خبرنگاران جوان _ نورالدین آهی شامگاه شنبه در نشست با تشکلهای کارگری و کارفرمایی، بازنشستگی، خانه کارگر و تعاونی استان مرکزی در اراک، گفت: نقد علمی و سازنده، چراغ راه ما برای شفافیت، پاسخگویی و بهبود مستمر در تمامی دستگاههای اجرایی خواهد بود.
وی ادامه داد: دولت چهاردهم همواره آماده پذیرش نقدهاست، چرا که اعتقاد داریم بدون دریافت انتقادات سازنده، امکان پیشرفت و بالندگی برای ما وجود نخواهد داشت؛ انتقاد بر اساس اصول و منطق نهتنها به ما کمک میکند تا نقاط ضعف خود را شناسایی کنیم، بلکه موجب تقویت فرآیند تصمیمگیری و بهبود عملکرد دولت میشود.
مشاور رئیس جمهور در امور تشکلها و احزاب بیان کرد: دولت به دنبال ایجاد فضایی است که نقد، یک روند طبیعی و سازنده در جامعه باشد، زیرا تنها در این صورت میتوانیم به اهداف کلان کشور دست یابیم.
آهی اظهار کرد: دولت چهاردهم بهطور جدی دغدغه معیشت و زندگی مردم را در اولویت برنامههای خود قرار داده است، ما باور داریم که رفاه اجتماعی و بهبود شرایط اقتصادی مردم باید در مرکز تصمیمگیریهای دولت جای گیرد.
وی ضمن ابراز همدردی با جامعه کارگری، خاطرنشان کرد: دولت از سختیها و ناملایماتی که بر شما تحمیل شده آگاه است و بابت آن عذرخواهی میکند و ما افتخار میکنیم که در کنار شما هستیم و دست حمایت شما را میفشاریم.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب، با تأکید بر نقش مؤثر نهادهای صنفی در ارتقاء جایگاه کارگران و تقویت نظارت مردمی بر عملکرد دولت، گفت: پیشرفت جامعه در گرو حفظ و تقویت حقوق کارگران است و عقبنشینی در مسیر مطالبهگری جایز نیست و تشکلها باید با قلم، نامهنگاری، ارتباطگیری و مطالبهگری از نمایندگان مجلس، صدای رسای حقوق صنفی باشند.
آهی با تأکید بر جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس باید خانه ملت باقی بماند، همانگونه که حضرت امام (ره) فرمودند، مجلس در رأس امور است وظیفه نمایندگان، نظارت و استیضاح در صورت لزوم است و وزرا نیز موظف به پاسخگویی هستند و ترس از استیضاح نباید منجر به انتصابات سفارشی شود، چنین رویکردی در دولت چهاردهم پذیرفته نیست.
مشاور رئیسجمهور با اشاره به سیاستهای دولت در زمینه جوانگرایی، تصریح کرد: دولت چهاردهم با اعتقاد به توانمندی جوانان دارد در این راستا سه استاندار جوان را منصوب کرده است امامی در اردبیل، آقایونی در کردستان و آقای زندیه وکیلی در استان مرکزی است که این انتخابها در ارزیابیهای صورتگرفته و موفقیتآمیز بودهاند.
آهی بیان کرد: شما کارگران صاحبان این دولت هستید و نقد شما موجب بالندگی آن خواهد بود، دولت چهاردهم آماده شنیدن نقدهای دلسوزانه و کارشناسی است.
وی استاندار مرکزی را توانمند و باانگیزه معرفی کرد و کفت: استاندار مرکزی معتقد به ظرفیتهای مردمی است و تعامل بیشتر میان تشکلها و مدیریت استان میتواند زمینهساز حل مشکلات و ارتقاء شاخصهای توسعه باشد.
