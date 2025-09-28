مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: کمتر از ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس تهران ثبت نام کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ با چالشی قدیمی، اما پررنگ همراه شد؛ حضور و ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس کشور. همزمان با بازگشایی مدارس، مسئولان آموزش و پرورش آمارها‌یی را اعلام کردند که نشان می‌دهد تهران با ثبت‌نام کمتر از ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع، همچنان بار اصلی این موضوع را به دوش می‌کشد. 

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دانش‌آموزان اتباعی که قبلاً ثبت‌نام شده بودند، نه سرانه فضا و نه سرانه دانش‌آموزی دریافت کرده بودند. اما ما تلاش کردیم تا این دانش‌آموزان را ثبت‌نام کنیم تا از تحصیل باز نمانند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که امسال براساس قوانین کشور تصمیم بر این است که دانش‌آموزان اتباع غیرمجاز ثبت‌نام نشوند؛ افزود: مطابق نظر دولت، در حال حاضر دانش‌آموزان غیرمجاز ثبت‌نام نمی‌شوند؛ مگر آنکه مجاز باشند.

علی فرهادی ادامه داد: دانش‌آموزان اتباع مجاز می‌توانند در مدارس دولتی ثبت نام کرده و در کنار دانش‌آموزان ایرانی تحصیل کنند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پراکندگی دانش‌آموزان اتباع در کل کشور تصریح کرد: توزیع آنها در مدارس قابل برنامه‌ریزی است. بیشترین مشکل مربوط به بخش غیرمجاز آنها بود که مسائل خاصی را ایجاد می‌کرد و اکنون در حال رفع آن هستیم.

فرهادی همچنین به رویکرد انسانی دولت در سال‌های گذشته نسبت به ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع اشاره کرد و گفت: یک دانش‌آموز که پدر و مادرش به صورت غیرقانونی مهاجرت کرده‌اند، گناهی ندارد. اگر این دانش‌آموز به سواد و دانش مجهز شود، کمک به کشور همسایه نیز خواهد بود.

از سوی دیگر، کاظمی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما تأکید کرد: «ثبت‌نام اتباع در چارچوب ضوابط وزارت کشور و سازمان مهاجرین انجام می‌شود و افرادی که فاقد مدارک هستند، وزارت کشور برای آنها تعیین ‌تکلیف خواهد کرد.» به گفته او، هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای جلوگیری از اختلال در روند آموزشی ضروری است.

آنچه از اظهارات مسئولان برمی‌آید، دو محور اساسی سیاست امسال آموزش و پرورش است: نخست اینکه آمار دانش‌آموزان اتباع در تهران کمتر از ۱۰ هزار نفر گزارش شده و قابل مدیریت است؛ دوم اینکه شرط اصلی برای تحصیل، داشتن مجوز قانونی است و اتباع غیرمجاز بدون تعیین‌تکلیف امکان حضور در مدارس را ندارند. این سیاست، هرچند ظرفیت برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه منابع آموزشی را فراهم می‌آورد، اما همزمان خطر بازماندن گروهی از کودکان فاقد مدارک را نیز به همراه دارد. تصمیم‌های وزارت کشور در ماه‌های آینده تعیین خواهد کرد که چه تعداد از این کودکان فرصت نشستن پشت نیمکت‌های مدرسه را پیدا کنند.

برچسب ها: دانش آموزان اتباع ، اتباع غیرمجاز
خبرهای مرتبط
دانش‌آموزان اتباع طبق مقررات ثبت‌نام می‌شوند
دیپلماسی آموزشی، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مدارس بین‌المللی/ فعالیت ۷۶ مدرسه ایرانی در ۳۶ کشور جهان 
دانش آموزان برای تحویل کتاب درسی به مدارس مراجعه کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
ایران تحریم شده .مشکل معیشت مردم را با پذیرش اتباع نباید زیاد کنید . این بنده های خدا باید در کشور خودشان با فرهنگ خودشان و استفاده از منابع آنجا زندگی کنند . کشور تحریم شده باید به فکر حفظ منابع آب و برق و گاز و غدا برای خودش باشد .
۰
۲
پاسخ دادن
France
ناشناس
۲۳:۳۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
اخراج فوری افغانها مطالبه ملی لطفلا عادی سازی نکنید اخراج کنید چهره شهرها وحشتناک شده مسولین یه سر به کوچه بازارهای جنوب شهر تهران بزنند می‌فهمن البته اصلا مهم نیست براشون غیر از اینکه چند صباح زندگی مردم رو به لجن بکشن
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۸:۵۳ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
فقط صد هزار تا داخل شهر ری هست ورامین همینطور
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
شیطون بلا چرا شماها نرفتین مملکت تونو آباد کنید
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
حد اقل اتباع را در مدارس غیر دولتی ثبت نام کنید تا از بار مالی بر دوش آموزش و پرورش کاسته شود
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
اگه از بودخ بیت المال خرج اتباع می‌شود حقم حرامشان باشه مسئولان کجایند ؟ خودمان در گیر دهها تحریم هستیم
۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
در منطقه ۲۰ تهران روز تعطیل تشریف بیارید حضرت عبدالعظیم قطعا متوجه حضور تعداد بی شماری از اتباع خواهید شد
خواست ملت ایران اخراج تک تک اتباع مجاز و غیر مجاز
۴
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
به جای اینکه دانش آموزان ایرانی در بهترین مدارس درس بخوانند و شغل مناسب داشته باشند و بر ایران حاکمیت کنند افغان پروری می کنید.
# علی برکت الله
۵
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
بخدا عدد اشتباه هست فقط تو شماره ۲ یا همون خلیج فارس ۲۰ هزار تا دانش آموز افغان هستن.
من مشکلی ندارم اون ها هم انسان هستند ولی چرا ایران بدبخت باید هزینشو بده؟
چی گیرش میاد از سازمان ملل؟
۶
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
ای خدا نشناس همان شماره ۲ کلا۳تا مدرسه است هرمدرسه ۵۰۰ نفر بیشتر جا نمیشه کلا میشود۱۵۰۰ نفر اون بقیه راازکجا آوردی دروغ گو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
لطفا به منطقه ۲۰ تهران رسیدگی ویژه انجام بشه
اتباع در منطقه ۲۰ خیلی زیاد شده اند به جز کارهای ساختمانی تمامی مشاغل مرتبط با فروشندگی و همینطور تعمیرات خوردو و نگهبانی ووو بشدت زیاد شدن و باعث بیکاری هموطنان ما شده اند.
اخراج اتباع خواست تمام ملت ایران است.
۴
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
اخراج تمامی اتباع خواست ملت ایران هست
لطفا به هیچعنوان اتباع رو ثبت نام نکنید
اتباع به امید شل و سفت کردن طرح و قانون دولت همگی در ایران بصورت پنهانی و غیر قانونی درحال تمام کردن منابع کشورمون هستند.
لطفا تا دیر نشده همگی رو بصورت کامل اخراج کنید.
با تشکر
۵
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۲:۰۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
اخراج افقانی مطالبه ملی
۴
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
خجالت بکشید مردم خواهان اخراج افغانی ها هست شما در مدارس ثبت نام می کنید.
شمابه مردم دروغ می گویید که افغانی ها را اخراج می کنید تمام تهران باز پر از افغانی شده
۴
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
یعنی ۱۰ هزار نفر جای بچه های ایرانی رو تنگ و شلوغ کردند!!!!!
چرا؟!!!!
ما راضی نیستیم، حتما که خیلی هاشون باید برگردند کشور خودشون الا تعدادی که مثل کشوری، مهاجر قانونی و دارای منافعی برای کشور مهاجر پذیر هستند!!
این آمار مردم رو ناراحت میکنه، چون احتمالا خیلی هاشونم خواهر و برادر یک خانواده اند با اون نرخ زاد و ولد و تحمیل همه جور هزینه بهداشتی اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی!!!
۴
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
حداقل به اندازه آب شرب و مصرفی همین تعداد اتباع از طالبان حق آبه هیرمند رو بگیرید بعد فکر تحصیلشون باشید. تعداد زیادی از فرزندان همین آب و خاک از تحصیل بازمانده اند.
۲
۲۸
پاسخ دادن
۱۲
تصادف خودرو با کودکان در نسیم‌شهر ۶ مصدوم برجا گذاشت
آخرین اخبار
تصادف خودرو با کودکان در نسیم‌شهر ۶ مصدوم برجا گذاشت
توضیحات سازمان نظام پرستاری درباره انتشار خبر دزدی یک پرستارنما
دانشمندان: ماه به دلیل «بادهای» زمین اکسید می‌شود
سرماخوردگی، آنفولانزا یا کرونا؟/ راهنمای سریع برای تشخیص بیماری‌های مشابه
مشخصات ساعت جدید و هوشمند ریلمی که به زودی عرضه می‌شود
بین کمبود منیزیم و مثانه بیش‌فعال چه ارتباطی وجود دارد؟
یک ویژگی جدید  از ChatGPT که می‌تواند قبل از اینکه شما بپرسید با شما تعامل کند!
درخشان‌ترین انفجار رادیویی تاریخ کشف شد
حضور بیش از ۶۰ استاد داخلی و بین المللی در همایش مقابله با ترور علمی
ازدواج دانشجویی، پایدارترین نوع ازدواج‌/ اعزام ۱۰ هزار زوج دانشجو به مشهد
هشدار به جهان علم؛ ترور دانشمندان علمی، تهدیدی برای آینده بشریت
لزوم توجه به سهم پنیر در صبحانه دانش‌آموزان + فیلم
تامین ۵۰ درصد منابع تکمیل خانه‌های بهداشت از اعتبارات استان‌ها
افزایش گشت‌های انتظامی برای تامین امنیت دانشجویان
علائم قلبی در زنان مبهم‌تر و خاموش‌تر از مردان است
مهلت جدید ثبت نام آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس سال ۱۴۰۴ آغاز شد
تغییرات مکرر ساختار آموزشی باعث بهبود کیفیت آموزش نشد
اعلام نتایج پذیرش استعداد‌های برتر ملی دانشگاه فرهنگیان
آغاز بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی از ۱۰ مهر
برگزاری رویداد ملی یادواره‌های مدرسه‌ای در ۲۶ استان
افزایش صد درصدی حقوق کار دانشجویی
ظفرقندی: مردم پیروز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودند
برگزاری انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی به صورت الکترونیکی در ۱۸ مهر
بیش از ۴۵ درصد اسرا در جنگ تحمیلی دانش‌آموز بودند
زنان باردار لبنیات فله‌ای مصرف نکنند
ثبت ۴۷۰ هزار حیوان‌گزیدگی در سال ۱۴۰۳
حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم از کسب و کار‌های حوزه هوش مصنوعی
صرفه‌جویی میلیاردی با جایگزینی رنگ‌های پلی‌یورتان نانویی در پتروشیمی‌ها
‌مدرسه مجازی فرصتی ارزشمند برای گروه‌های خاص فراهم می‌کند
نواختن زنگ مقاومت در مدارس سراسر کشور