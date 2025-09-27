باشگاه خبرنگاران جوان ـ حبیب‌الله خجسته‌پور مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران روز شنبه ۵ مهرماه با تشریح جزئیات برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک گفت: تا پیش از این، انتخابات الکترونیک تنها بخشی از مراحل را شامل می‌شد و مراحل پایانی یعنی نوشتن رأی و شمارش به‌صورت دستی انجام می‌گرفت. اما در این دوره، تمامی فرآیند‌ها دیجیتالی است و سیستم به‌صورت خودکار آرا را جمع‌آوری و شمارش می‌کند.

وی افزود: در هر شعبه رأی‌گیری دو دستگاه پیش‌بینی شده است؛ یکی برای احراز هویت و دیگری برای ثبت رأی. دستگاه احراز هویت تمامی اطلاعات شناسنامه‌ای رأی‌دهنده را در خود دارد و تنها کد ملی فرد برای شناسایی کافی است. رأی‌دهنده می‌تواند کد ملی خود را با ارائه شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه یا کارت پایان خدمت ارائه دهد.

خجسته‌پور با اشاره به ویژگی‌های امنیتی سیستم تأکید کرد: دستگاه‌ها به اینترنت متصل نیستند و تنها در یک بخش کوچک، برای جلوگیری از رأی تکراری، ارتباط آنلاین برقرار می‌شود. این ارتباط بر بستر سیم‌کارت، تلفن ثابت یا فیبر نوری انجام می‌شود و امکان هک آن تقریباً صفر است.

وی روند ثبت رأی را این‌گونه توضیح داد: پس از احراز هویت، یک کارت سفید یک‌بارمصرف مشابه کارت بانکی به رأی‌دهنده داده می‌شود تا کد نامزد یا فهرست مورد نظر خود را وارد کند. پس از ثبت رأی، کارت اعتبار خود را از دست می‌دهد و برای نفر بعدی شارژ می‌شود.

مدیرکل دفتر امور سیاسی استانداری تهران درباره شمارش آرا گفت: دستگاه ثبت رأی به هیچ شبکه‌ای متصل نیست و اطلاعات صرفاً در حافظه داخلی ذخیره می‌شود. پس از پایان روز رأی‌گیری، اطلاعات به دستگاه مرکزی منتقل شده و شمارش آرا به‌صورت خودکار انجام می‌شود. سامانه به‌طور خودکار صورت‌جلسه تولید و نتایج را برای فرمانداری، استانداری و وزارت کشور ارسال می‌کند.

خجسته‌پور در پایان با بیان اینکه این روش باعث کاهش خطای انسانی و افزایش شفافیت می‌شود، افزود: نقش عوامل اجرایی صرفاً نظارتی است و هیچ دخالتی در روند شمارش و اعلام نتایج نخواهند داشت و نتایج انتخابات در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مشخص می‌شود.

منبع: روابط عمومی فرمانداری تهران