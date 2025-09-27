استاندار قم از اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از دامداران این استان و تأمین نهاده‌های دامی شامل جو و ذرت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _اکبر بهنام‌جو عصر شنبه در حاشیه سفر کاری خود به تهران و در جلسه با معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، از تصویب این اعتبار جدید خبر داد و افزود: این تصمیم با هدف رفع بخشی از مشکلات دامداران و تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز آنان اتخاذ شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس توافق صورت‌گرفته در این نشست، علاوه بر اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار، تأمین نهاده‌های دامی شامل جو و ذرت نیز در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.

استاندار قم تأکید کرد: دولت با اجرای این مصوبات درصدد است تا از فشارهای اقتصادی بر دامداران بکاهد و روند تولید و عرضه محصولات دامی در استان را تقویت کند.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: دامداران قم ، وزارت جهاد کشاورزی
تبادل نظر
