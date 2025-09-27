باشگاه خبرنگاران جوان ـ کامبیز کریمی روز شنبه ۵ مهرماه در نشست تبیین نحوه برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا با اشاره به اهمیت انتخابات تناسبی و تفاوت آن با ادوار گذشته، اظهار داشت: این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نحوه برگزاری این انتخابات، یکی از پرسش‌های اصلی مردم و نامزد‌های انتخاباتی خواهد بود و باید ابهامات موجود در این زمینه برطرف شود.

کریمی تصریح کرد: انتخابات شورا‌ها همواره نقش مهمی در مدیریت شهری و روستایی داشته و دارد، اما در این دوره با توجه به تغییر شیوه انتخاب اعضا، مجریان برگزاری انتخابات باید بیش از پیش بر انتخابات تناسبی تسلط داشته باشند و این امر تضمین‌کننده سلامت، قانونمندی و شفافیت در فرآیند برگزاری انتخابات خواهد بود.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران در پایان خطاب به بخشداران و همکاران ستادی حاضر در جلسه تأکید کرد: از شما انتظار می‌رود ضمن پیگیری دقیق آموزش‌ها و توضیحات ارائه‌شده، در مواجهه با شهروندان و نامزد‌ها پاسخ‌های دقیق و روشن داشته باشید. چرا که وظیفه ما، صیانت از آرای مردم و ایجاد فضای اعتماد عمومی است.

گفتنی است، این نشست با حضور معاونین فرماندار، بخشداران و جمعی از رؤسای ادارات و پرسنل ستادی فرمانداری تهران برگزار شد و هدف آن، آمادگی کامل مجریان برای برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و قانونمند بود.

منبع: فرمانداری تهران