باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات محلی هند اعلام کردند که روز شنبه، در تجمعی که توسط یک بازیگر و سیاستمدار هندی برگزار شده بود، دست کم ۳۱ نفر کشته و بیش از ۵۰ نفر مجروح شدند.

«ویجی» که بازیگری مشهور است، سال گذشته یک حزب سیاسی راه‌اندازی کرد و این ماه مبارزات انتخاباتی خود را برای انتخابات ایالتی سال آینده آغاز کرده است. گفته می‌شود جمعیت بسیار زیادی برای نشست او که بخشی از سفر‌های ایالتی او است، جمع شده بود.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند به این حادثه واکنش نشان داد و در شبکه اجتماعی ایکس،آن را «حادثه‌ای تاسف‌بار» و «عمیقاً ناراحت‌کننده» خواند.

منبع: رویترز