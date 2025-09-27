در دیداری مهم از هفته پنجم رقابت‌های سری آ، یوونتوس در تورین پذیرای آتالانتا و با نتیجه ۱-۱ برابر این تیم متوقف شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری مهم از هفته پنجم رقابت‌های سری آ فصل ۲۶-۲۰۲۵، یوونتوس در تورین پذیرای آتالانتا بود که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

در این دیدار اگرچه یوونتوس هم در نیمه نخست و هم در نیمه دوم حاکم توپ و میدان بود و بهتر بازی کرد، اما در وقت‌های تلف شده نیمه نخست روی اشتباه مدافعان دروازه‌اش توسط سلیمانا باز شد. حملات پردامنه یووه در نهایت در دقیقه ۷۸ نتیجه داد و خوان کابال مدافع کلمبیایی یووه که بعد از یک سال به زمین آمد تنها ۲ دقیقه پس از ورودش به زمین گل تساوی را زد. در دقیقه ۸۰ آتالانتا با اخراج مارتین درون کاپیتان این تیم ۱۰ نفره شد و حملات یووه شدیدتر شد، اما این حملات با درخشش کارنسکی دروازه‌بان الهه‌های برگامو بی نتیجه ماند تا شاگردان یوریچ در مصاف مربیان کروات بتواند یک امتیاز از تورین کسب کند.

شاگردان تودور با کسب دومین تساوی متوالی در سری آ ۱۱ امتیازی شد و پشت سر ناپولی دوم است. آتالانتا هم با ۹ امتیاز پنجم است.

برچسب ها: یوونتوس ، سری آ ایتالیا
