برخورد خشن مامور لباس شخصی آمریکا با یک مادر اهل اکوادور + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9 \u0645\u0627\u0645\u0648\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0647\u0627\u062c\u0631\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u060c \u0632\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc \u0634\u0648\u0647\u0631\u0634 \u0627\u0644\u062a\u0645\u0627\u0633 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0631\u062f \u062f\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0686\u0634\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0648 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0634 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0647\u062c\u0648\u0645 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f \u0648 \u0631\u0648\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u067e\u0631\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n