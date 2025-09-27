باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برخورد خشن مامور لباس شخصی آمریکا با یک مادر اهل اکوادور + فیلم

یک مامور لباس شخصی آمریکا با یک مادر اهل اکوادور در مقابل چشمان فرزندانش خشن برخورد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک مامور اداره مهاجرت آمریکا، زنی را که برای آزادی شوهرش التماس می‌کرد در مقابل چشمان دو فرزندش مورد هجوم قرار داد و روی زمین پرت کرد.

