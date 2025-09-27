باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - مراسم جشن سالروز ورود امام حسن عسکری علیه السلام به شهر گرگان در محوطه سبزه مشهد این شهر برگزار شد و صدا و سیمای گلستان این مراسم را پوشش و انعکاس داد.

سیمای گلستان با ویژه برنامه «قدمگاه امام حسن عسکری علیه السلام» در محوطه سبزه مشهد گرگان این مراسم پر از نور و معنویت را که با حضور اقشار مختلف مردم استان برگزار شد با حال و هوایی شاد روی آنتن برد.

سیمای گلستان این مراسم را همراه با سخنرانی حجت الاسلام شیخ سعید بیرقدار و مداحی حاج هادی حسین زاده همراه با غرفه های خدمت از جمله پزشکی، حجاب، فرهنگی، مشاوره و ...به طور کامل پوشش داد.

عوامل احسان ربیعی، جلال زنگانه و مهرداد خامسی بودند.