رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: عامل انفجار بمب صوتی در ساختمان اداره کل آموزش و پرورش استان دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ ناصر عتباتی اظهار کرد: با هماهنگی دقیق و فنی دستگاه قضایی استان با مجموعه اطلاعاتی و انتظامی استان و انجام کارهای تخصصی توصط نیروهای اداره اطلاعات استان، اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، متهم دستگیر و تحت نظر بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت.

وی اضافه کرد: از مخفیگاه این فرد متهم مقادیری مواد منفجره و بمب های صوتی کشف و ضبط شد.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی تاکید کرد: تحقیقات کامل در خصوص ابعاد این اقدام خرابکارانه در دستور کار بوده و به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.

منبع ایرنا