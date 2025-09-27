عراقچی که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، روز شنبه با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این دیدار در مورد روابط ایران و کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس گفت‌و‌گو شد. طرفین با اشاره به اهمیت گسترش روابط بین ایران و کشور‌های واقع در کرانه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان در همه عرصه‌ها به منظور تقویت اعتماد و تفاهم متقابل، بر ضرورت تمرکز بر منافع و چالش‌های مشترک تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در حسن همجواری با کشور‌های منطقه، بر آمادگی کشورمان برای استفاده از همه ظرفیت‌ها جهت تعمیق مناسبات در همه زمینه‌ها با کشور‌های همسایه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه همچنین با تبیین خطر جدی ناشی از جنگ‌افروزی و سیطره‌جویی رژیم صهیونیستی برای صلح و ثبات منطقه‌ای، بر ضرورت همکاری و اهتمام جدی‌تر کشور‌های منطقه برای توقف نسل‌کشی در غزه و مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشور‌های منطقه تاکید کرد.

دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس نیز با ابراز خشنودی از تداوم رایزنی‌های مستمر بین شورای همکاری خلیج فارس و ایران، تقویت روابط بین ایران و کشور‌های منطقه را عاملی مهم در حفظ امنیت و ثبات منطقه توصیف کرد و با ابراز نگرانی شدید از وضعیت در فلسطین اشغالی و پیامد‌های ادامه جنگ‌افروزی در منطقه، بر مسئولیت مشترک جامعه جهانی جهت توقف جنایت و نسل‌کشی در فلسطین اشغالی تاکید کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

