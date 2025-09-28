نخبگان کلید توسعه حوزه نفت، گاز و گیاهان دارویی هستند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ یدالله رحمانی شامگاه شنبه ۵ مهر در نشست با نخبگان استان افزود: امروز در دنیا توسعه کشورها نه با کشاورزی و صنعت بلکه با سرمایه انسانی توانمند و مسلط به علوم روز رقم میخورد و هر کشوری که از نخبگان خود بیشتر بهرهمند شود در مسیر توسعه موفقتر خواهد بود.
وی اظهار داشت: در سالهای اخیر با رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش دولتها اقدامات خوبی برای تقویت نخبگان و شرکتهای دانشبنیان در کشور انجام شده است و خوشبختانه در استان نیز زمینههای مناسبی برای نقشآفرینی نخبگان فراهم شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس گزارشها، تعداد هستههای فناور استان از ۱۶ به ۳۸ هسته و شرکتهای دانشبنیان از ۱۸ به ۲۵ شرکت افزایش یافته و پرونده ۳۵ شرکت دیگر نیز تا پایان سال نهایی خواهد شد که این امر افق روشنی را برای توسعه استان ترسیم میکند.
رحمانی اضافه کرد: با وجود این، این حرکت کافی نیست و برای رفع مشکلاتی مانند بیکاری و آسیبهای اجتماعی نیازمند مشارکت و ایدههای نخبگان هستیم زیرا بدون بهرهگیری از تفکرات آنان امکان رفع مسائل استان وجود ندارد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان حدود ۳۱ تا ۳۹ درصد است که نزدیک به ۱۱ درصد کمتر از میانگین کشور است و این موضوع یک معضل مزمن اقتصادی محسوب میشود.
وی افزود: با وجود کاهش نرخ بیکاری به ۶.۴ درصد و رشد شرکتهای دانشبنیان، در نرخ مشارکت تغییری ایجاد نشده و لازم است دانشگاهها و بنیاد نخبگان برای رفع این مشکل راهکار ارائه دهند.
وی تأکید کرد: همه دستگاههای اجرایی باید حمایت از نخبگان را در اولویت قرار دهند. به گفته رحمانی، اعطای تسهیلات ارزانقیمت، تأمین مسکن و تقویت طرحهای دانشبنیان از جمله اقداماتی است که میتواند به نقشآفرینی نخبگان در توسعه کمک کند.
استاندار خاطرنشان کرد: خرید محصولات دانشبنیان باید در اولویت دستگاهها باشد و ارتباط دانشگاهها، بنیاد نخبگان و دستگاههای اجرایی برای انجام تحقیقات کاربردی تقویت شود.
وی تصریح کرد: توسعه استان بدون بهرهگیری از ظرفیت نخبگان امکانپذیر نیست و مدیران باید از این سرمایه بیبدیل در تصمیمگیریها و حل مشکلات استفاده کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: توجه به زنجیرههای ارزش افزوده از مهمترین برنامههای استان است و فعالیتهایی همچون نفت و گاز و پتروشیمی، گیاهان دارویی، مرغ و گردشگری در اولویت قرار دارند.
وی افزود: شناسایی خلأها در این زنجیرهها و تقویت بخشهای پاییندستی میتواند به توسعه اقتصادی استان کمک کند.
رحمانی با اشاره به ضرورت ایجاد مرکز اصلاح نژاد ماهیان سردابی اظهار داشت: کشور سالانه به ۵۰۰ میلیون قطعه ماهی چشمزده نیاز دارد که تنها ۲۰۰ میلیون قطعه در داخل تولید میشود و مابقی از طریق واردات تأمین میشود.
وی گفت: راهاندازی این مرکز میتواند وابستگی به واردات را کاهش دهد و زیرساختهای لازم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و تأمین اعتبارات ملی در حال پیگیری است.
وی همچنین ساماندهی آبشار یاسوج و رودخانههای اطراف آن را از محورهای مهم توسعه گردشگری استان دانست و گفت: اجرای این طرحها میتواند ظرفیت چهار فصل استان را برای جذب گردشگران افزایش دهد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: هیچ رسالتی برای مدیران مهمتر از حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری نیست.
به گفته و تاکنون ۷۰ پروژه بزرگ سرمایهگذاری با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد دلار ارزی و ۱۰۰ همت ریالی تعریف شده که برخی آغاز شده و برخی در سفر رئیسجمهوری کلنگزنی خواهد شد.
رحمانی افزود: مشارکت نخبگان در این طرحها ضروری است و دستگاهها باید از ظرفیت علمی آنان در بخشهای مشاورهای استفاده کنند.
وی توسعه کشتهای گلخانهای و روشهای نوین آبیاری را از دیگر اولویتهای استان برشمرد و گفت: چند شهرک گلخانهای به مساحت ۱۳۷ هکتار آماده جذب سرمایهگذاری شده است.
توسعه استان بدون مشارکت نخبگان محقق نمیشود
رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد گفت: حکمرانی خوب، ائتلاف با نخبگان و سیاستزدایی از بروکراسی سه پیششرط اصلی توسعه است و خوشبختانه استان از ظرفیت بالای نخبگانی برخوردار است که میتوانند در مسیر پیشرفت نقشآفرینی کنند.
سید حمدالله اکوانی نیز در نشست اعضای بنیاد نخبگان استان با استاندار افزود: این جلسه نخستین نشست نخبگانی استان بر پایه تعریف بنیاد ملی نخبگان است و منتخبانی که در سامانههایی مانند سینا ثبت شدهاند، بر اساس شاخصهای علمی و تخصصی در این جمع حضور دارند.
وی با اشاره به اهمیت حکمرانی خوب به عنوان زیربنای توسعه تصریح کرد: تجربه نظام جمهوری اسلامی نشان میدهد که اراده حاکمان برای داشتن برنامه توسعه نخستین شرط است و خوشبختانه استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم به لحاظ نظری و هم عملی در این مسیر گامهای مؤثری برداشتهاند.
اکوانی دومین الزام توسعه را ائتلاف با نخبگان برشمرد و گفت: نخبگان سیاسی، اقتصادی و علمی سه گروه اصلی هستند و توجه به نخبگان علمی و فکری که بخش اعظم این جمع را تشکیل میدهند میتواند روند توسعه استان را شتاب دهد.
رئیس بنیاد نخبگان استان افزود: بر اساس آمار، ۷۸ درصد از منتخبان بنیاد نخبگان غیر از دانشجویان در حال حاضر مشغول به کار هستند، هرچند ممکن است در برخی موارد با مشکلاتی مانند رضایت شغلی مواجه باشند.
وی سومین پیششرط حکمرانی خوب را سیاستزدایی از بروکراسی اداری دانست و تأکید کرد: تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که دوری از قطبیسازی و دشمنسازی سیاسی، مسیر توسعه را هموار میکند و خوشبختانه فضای آرام حاکم بر استان فرصت ارزشمندی در این زمینه است.
اکوانی با اشاره به مراحل فعالیت بنیاد نخبگان بیان کرد: در ده سال گذشته مرحله شناسایی و توانمندسازی نخبگان با موفقیت اجرا شد و شبکهای گسترده از نیروهای متخصص در استان شکل گرفت و اکنون در مرحله بالندگی و اثرگذاری هستیم.
وی ادامه داد: سیاستگذاریهای جدید بنیاد ملی نخبگان نیز بر نقشآفرینی بیشتر نخبگان در توسعه ملی و استانی تأکید دارد و با پیشبینی منابع و همکاری دستگاههای اجرایی، این ظرفیت میتواند بیش از گذشته در خدمت توسعه قرار گیرد.