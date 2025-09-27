باشگاه خبرنگاران جوان ؛آیین تکریم و معارفه مسئولان نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین طیبی‌فر، جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس، سردار اباذر سالاری فرمانده سپاه امام سجاد(ع) و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، روحانیون و مسئولان استانی برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌های حجت‌الاسلام موسی پولادی در دوران مسئولیت، حجت‌الاسلام سعید سربازی‌زاده به عنوان مسئول جدید نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان معرفی شد.

سردار سالاری با اشاره به تعهد و اخلاص حجت‌الاسلام پولادی، نقش وی در ارتقای معنویت و بصیرت در مجموعه سپاه هرمزگان را برجسته دانست و از خدماتش تجلیل کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طیبی‌فر در سخنانی با مرور تجربه تاریخی کودتای ۲۸ مرداد، اعتماد به آمریکا را «اشتباهی راهبردی» عنوان کرد و افزود: دشمنان نظام اسلامی عهدشکن و غیرقابل اعتمادند و هدفشان نابودی اندیشه و اراده ملت‌هاست.

وی با تحلیل قرآنی از قصه حضرت موسی(ع)، بردگی فکری را عامل کاهش تأثیرگذاری پیامبران دانست و جنگ ۱۲ روزه اخیر را شکست پروژه ۳۰ ساله دشمن برای جدایی مردم از انقلاب قلمداد کرد.

طیبی‌فر انسجام ملی را سرمایه راهبردی نظام و خار چشم دشمنان خواند و بر ضرورت حفظ این انسجام تأکید نمود.

منبع:روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع)هرمزگان