باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد دادرس گفت: باتوجه به تداوم ناپایداری‌ها بیشترین بارش‌ها در استان تا فردا به خصوص در غرب استان خواهد بود.

وی همچنین افزود:برای روز دوشنبه شاهد کاهش ابر و افزایش نسبی دما خواهیم بود، اما مجدد از سه شنبه تا آخر هفته در استان بارندگی خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی با بیان اینکه دریا با ارتفاع موج ۲ متر برای شنا و فعالیت‌های مرتبط نامناسب است گفت: اسب وونی با ۹ درجه دما سردترین و لوشان با ۲۷ درجه دما گرم‌ترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

دمای امروز رشت مرکز استان بین ۱۸ تا ۲۳ درجه سانتی گراد در نوسان بوده است.

منبع: خبرگزاری صداوسیما