جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی به مناسبت اولین سالگرد شهادت سید مقاومت شهید سیدحسن نصرالله تاکید کرد: راه شهید سیدحسن نصرالله و مکتب او همچنان زنده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت اولین سالگرد شهادت سید مقاومت شهید سیدحسن نصرالله  به این شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم
قال رسولُ اللّه صلى‌الله‌علیه‌وآله: فَوقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بِرٌّ حتّى یُقتَلَ الرجُلُ فی سبیلِ اللّه، فإذا قُتِلَ فی سبیلِ اللّه فلیسَ فَوقَهُ بِرٌّ.

در سالگرد شهادت مجاهد کبیر، شهید حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن نصرالله، یاد آن سرباز سرافراز اسلام را گرامی می‌داریم و آحاد مردم شریف را به شرکت هرچه باشکوه‌تر در مجالس بزرگداشت اولین سالگرد شهادت آن الگوی مجاهدت و ولایتمداری فرا می‌خوانیم.

آن عالم مجاهد، گنجینه‌ای گران‌بها برای جهان اسلام بود و همه باید از ارزشمندی این گنجینه آگاه شوند و خود را از آن بهره‌مند کنند.

شهید سیدحسن نصرالله سال‌ها با تدبیر و عقلانیتی انقلابی، به رهبری سیاسی در لبنان و جبهه مقاومت در منطقه پرداخت و حزب الله قهرمان را در پیوندی ناگسستنی با مردم و آزادگان جهان قرار داد.

امروز نیز حزب الله لبنان، همچنان از استحکام درونی و اقتدار بی‌نظیر خود برخوردار است و ثمرات سال‌ها ایمان، معنویت، عقلانیت و مجاهدت که میراث آن شهید عزیز است همچنان در ارکان حزب الله ساری و جاری است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن تکریم و تعظیم مقام مجاهد بزرگ شهید سیدحسن نصرالله، یاد دیگر شهیدان حزب الله لبنان، از جمله شهید سیدهاشم صفی‌الدین، شهید شیخ نبیل قاووق، شهید عباس نیلفروشان و دیگر فرماندهان را گرامی می‌دارد و اعلام می‌کند:

گرچه شهید نصرالله پس از سال‌ها مجاهدت شایسته فوز عظیم شهادت (رزقنا الله إن‌شاءالله) بود، اما غم فراق او هرگز التیام نخواهد یافت و آتش خشم انتقام از صهیونیست‌های سفاک، همچنان در قلوب مجاهدان شعله‌ور است.

راه شهید سیدحسن نصرالله و مکتب او همچنان زنده است و دل و جان رهروانش را به حرکت، مجاهدت و پیشرفت سوق می‌دهد و بی‌شک دست قدرت حزب الله گریبان صهیونیست‌ها را رها نخواهد کرد؛ و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

تبادل نظر
