باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی دوومیدانی نابینایان ایران برای حضور در مسابقات جهانی دوومیدانی نابینایان عازم کشور هند میزبان این مسابقات شده است.

هاجر صفرزاده، نماینده ایران در رشته‌های ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر و ۱۰۰ متر گفت: با وجود چالش‌ها و سختی‌ها، تمرینات منظم و هدفمند را پشت سر گذاشته‌ام تا بهترین آمادگی را برای حضور در این رقابت‌ها داشته باشم.

او ادامه داد: امیدوارم بتوانم با عملکرد خود باعث افتخار ایران عزیزم شوم. احتمالاً در دوی ۱۰۰ متر هم شرکت خواهم کرد و تمام تلاشم را برای کسب نتایج خوب به کار می‌گیرم.

مهدی موسوی، مربی صفرزاده گفت: شرایط هاجر و دیگر ورزشکاران تیم جهت حضور درمسابقات کاملاً آماده است. آنها بلافاصله پس از پایان بازی‌های پارالمپیک، تمرینات خود را با جدیت آغاز کردند تا بهترین آمادگی بدنی و روحی را کسب کنند. با تلاش و برنامه‌ریزی دقیقی که تاکنون انجام شده، به آینده تیم دوومیدانی نابینایان در مسابقات جهانی هندوستان امیدواریم.