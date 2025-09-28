کره جنوبی اعلام کرد قادر به اجرای تعهد ۳۵۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در آمریکا نیست و به دنبال راه‌حل جایگزین می‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مشاور ریاست جمهوری کره جنوبی گفت که این کشور قادر به پرداخت ۳۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه در آمریکا، آنطور که دونالد ترامپ تحت توافق کاهش تعرفه‌ها پیشنهاد داده، نیست و به دنبال راه‌حل جایگزین می‌گردد.

کره جنوبی و آمریکا در ماه ژوئیه به توافق تجاری دست پیدا کردند. بر این اساس، آمریکا تعرفه‌های این کشور را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد و در مقابل، سئول متعهد شد که ۳۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در آمریکا انجام دهد. 

اکنون «وی سونگ-لاک» مشاور امنیت ملی کره جنوبی می‌گوید: «موضعی که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم یک راهبرد مذاکره‌ای نیست. بلکه به طور عینی و واقع‌بینانه سطحی نیست که ما بتوانیم از عهده آن برآییم. ما قادر به پرداخت ۳۵۰ میلیارد دلار پول نقد نیستیم». 

هفته گذشته، لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی گفت که بدون ضمانت‌هایی مانند سوآپ ارزی، اقتصاد کره جنوبی با ذخیره ارزی ۴۱۰ میلیارد دلاری، در صورت پرداخت چنین هزینه هنگفتی، دچار بحران خواهد شد.

منبع: رویترز

