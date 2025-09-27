معاون پرستاری وزارت بهداشت از لغو پذیرش دانشجوی پرستاری در دو مؤسسه «هلال» و «وارستگان» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به دغدغه‌های جامعه پرستاری، مجمع تشکل‌های پرستاری و دانشجویان در زمینه کیفیت آموزش و صیانت از حقوق مردم، اظهارداشت: با دستور مستقیم وزیر بهداشت و همراهی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مقرر شد پذیرش دانشجو در موسسه هلال لغو شود و مجوز پذیرش موسسه وارستگان نیز برای سال آینده لغو گردد.

وی افزود: این تصمیم در چارچوب ملاحظات قانونی و با هدف ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی اتخاذ شد و در ادامه مورد تصویب نهایی شورای گسترش خواهد گرفت.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه هیچ حقی از دانشجویان تضییع نخواهد شد، خاطرنشان کرد: دانشجویانی که امسال در این موسسات پذیرفته شوند، به سایر دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه آزاد منتقل خواهند شد تا روند تحصیل آنان بدون مشکل ادامه یابد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

