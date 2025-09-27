باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر یحیی صفوی در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه ما در زمان جنگ به اندازه نیرو‌ها سلاح انفرادی نداشتیم، اظهار کرد: امروز به نقطه‌ای رسیدیم که در جنگ ۱۲ روزه بیش از ۵۰۰ فروند موشک دوربرد به دشمن شلیک کردیم.

وی با اشاره به راهبرد دفاعی و نظامی آبان در جنگ ۱۲ روزه، گفت: در جنگ ۱۲ روزه انسجام بسیار خوبی میان رهبری انقلاب و روسای قوا وجود داشت. نیرو‌های مسلح هم انسجام خوبی داشتند. در میان مردم هم با تمام قدرت ایستادگی را شاهد بودیم.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا تاکید کرد: ما در جریان جنگ ۱۲ روزه هم در پدافند هوایی و هم در بخش اطلاعات ضعف‌هایی داشتیم و در مقابل آنان هم برتری فناوری و هم برتری اطلاعات داشتند. اما برآورد‌های خارجی نشان می‌دهد ۶۰ درصد معتقد به پیروزی ایران هستند. چون رژیم صهیونیستی به هیچ‌یک از اهداف خود نرسید.

سرلشکر صفوی یادآور شد: ما شاهد شهادت فرماندهان و شهروندان بودیم. در دو سه روز اول جنگ هم ضعف نشان دادیم، اما از روز چهارم موازنه عوض شد و در روز‌های آخر جنگ کاملاً غلبه نظامی ما بر صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها مشهود بود.

وی ادامه داد: دشمن اصلأ تحمل اینکه ما مراکز نظامی، فرماندهی کنترل و پالایشگاه حیفا و نیروگاه برق آنان را هدف قرار دهیم نداشتند. برخی از موشک‌های ما بیش از ۱۶ خلبان اسرائیلی و مراکز فناوری‌های پیشرفته آنان را از بین برد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: در مقاله‌ای یکی از افرادی که داخل سرزمین‌های اشغالی بود نوشته بود موشک‌هایی از ایران آمد که احساس کردیم زلزله آمده است؛ همان موشک‌هایی که ۸۰ کلاهک داشت.

سرلشکر صفوی افزود: در این جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها دست خود را بالا بردند و این نشان می‌دهد پیروزی از آن ایران بود.

وی با بیان اینکه جوانان دهه ۶۰ روحیه، ایمان، علم و وفاداری فراوانی به ایران دارند، تصریح کرد: این واقعیت را قبول کنیم که جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ با ما تفاوت دارند، اما جوانان ما نسبت به کشور، نظام، منافع ملی و قدرت و امنیت ایران بسیار وفادارند. نمره ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه ۲۰ بود.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با بیان اینکه ما باید مسیر قدرت‌افزایی را تداوم دهیم، یادآور شد: قدرت فقط قدرت نظامی نیست بلکه قدرت علمی، فناوری، انسجام ملی و قدرت رضایت مردم از حکومت و وحدت ملی هم هست، اما در بعد نظامی در روز‌های پس از جنگ ۱۲ روزه به دنبال بازسازی نقاطی هستیم که آسیب دیده است.

سرلشکر صفوی تصریح کرد: پدافند هوایی و سیستم‌های راداری و موشکی ایران آسیب دید. در جنگ هردو طرف به یکدیگر آسیب می‌زنند؛ هم آنان آسیب دیدند و هم ما آسیب دیدیم. ما در مدت کوتاه اخیر در حال بازسازی قدرت و توان دفاعی و هجومی ایران هستیم و حتماً قدرت هجومی خود را افزایش می‌دهیم.

وی افزود: هجوم فقط در هوا و فضا نیست. در همه عرصه‌ها این قدرت را افزایش می‌دهیم. ضعف‌های اطلاعاتی هم داشتیم که در حال برطرف‌کردن آنها هستیم. وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح در این زمینه در حال بازسازی قدرت و رسیدن به ظرفیتی هستند که بازدارندگی را تامین کند تا اگر دشمن حماقت دیگری کرد با توان بالاتر از جنگ ۱۲ روزه از ایران، مردم‌مان و منافع ملی خود دفاع کنیم.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با قدردانی از اقدامات دولت در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه ۵ تا ۶ میلیون از جمعیت جابه‌جا شدند و به شهر‌های شمالی رفتند. اینکه چگونه به این جمعیت بنزین رسانده شود و آب و نان و غذایشان را تامین کرد و اسکان آنان را فراهم ساخت، کاری بود که دولت در آن شرایط به خوبی مدیریت کرد.

سرلشکر صفوی با بیان اینکه رهبری انقلاب جنگ اخیر را فرماندهی کردند، ادامه داد: رهبری انقلاب هم سطح راهبردی جنگ را اداره کردند و هم به افکار عمومی مردم و دیپلماسی توجه داشتند و آنها را راهبری می‌کردند. مردم، رسانه‌ها و نیرو‌های نظامی ایران درخشیدند.

وی تاکید کرد: هنوز جنگ به سرانجام کامل نرسیده است و ما هم از نظر دیپلماسی و سیاست خارجی و هم از نظر نظامی و رسانه‌ای خود را به سمت قوی‌شدن حرکت دهیم و کشور و مردم را آماده قوی‌شدن کنیم.

دستیار و مشاور فرمانده کل قوا با اشاره به انعقاد پیمان دفاعی میان عربستان و پاکستان، تأکید کرد: این پیمان را مثبت ارزیابی می‌کنیم. پاکستان اعلام کرده کشور‌های دیگر هم می‌توانند به این پیمان بپیوندند و پیشنهاد می‌کنم ایران هم به این پیمان بپیوندد. ایران، عربستان، پاکستان و عراق می‌توانیم به یک پیمان دسته‌جمعی برسیم، هرچند ترکیه عضو ناتو است و عربستان و حتی پاکستان بدون اجازه آمریکا همچنین پیمانی نمی‌بندند ولی ما در این زمینه به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای، اعلام آمادگی کنیم. این کار دیپلماسی نظامی و سیاست خارجی کشورمان است تا در پیمان‌های دفاعی - امنیتی منطقه‌ای مشارکت فعال داشته باشد.