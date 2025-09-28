باشگاه خبرنگاران جوان _ دریادار شهرام ایرانی روز شنبه در آیین افتتاح مدرسه تخصصی ملوان در نوشهر با ابراز خرسندی از افتتاح این طرح، این رویداد را گامی مهم در تحقق سیاستهای کلان دریا محور جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: این اتفاق مبارک، نتیجه تلاشهای چند ساله در حوزه سیاستگذاریهای نهگانه دریا محور است که یکی از بندهای آن به طور مستقیم به حوزه تربیت و آموزش بازمیگردد. خدا را شاکریم که امروز شاهد به ثمر نشستن بخشی از این سیاستها هستیم.
وی با اشاره به نقش مؤثر مسوولان امر در پیگیری و اجرای سیاستهای آموزشی در حوزه دریا محور گفت: نقش مجموعه فنی و حرفهای کشور نیز در این خصوص حائز اهمیت است و ما از همه ظرفیتها برای حمایت از این رویداد مهم استفاده خواهیم کرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر کمبود نیروی متخصص در حوزه دریانوردی تصریح کرد: تنها در بخش دریانوردی، بیش از پنج هزار شغل خالی وجود دارد که در حال حاضر توسط نیروهای غیرایرانی پر شدهاند. این در حالی است که جوانان کشور ما توانایی و شایستگی حضور در این عرصه را دارند و باید با فراهمسازی بستر مناسب، این خلأ را با نیروهای بومی پر کنیم.
دریادار ایرانی ادامه داد: مدرسه ملوان نوشهر بهگونهای طراحی شده است که فارغالتحصیلان آن علاوه بر دریافت مدرک رسمی آموزشوپرورش، گواهینامه فنی و حرفهای و همچنین مدرک تخصصی دریانوردی از طریق دانشگاه مرتبط دریافت خواهند کرد. این طرح نوین، اقدامی بیسابقه در پیوند نظام آموزشی رسمی کشور با نیازهای تخصصی حوزه دریا است.
وی با اشاره به اهمیت دریا در آموزههای قرآنی و فرهنگی کشور بیان کرد: در قرآن کریم، واژه "بحر" ۳۳ بار و واژه "بر" ۱۳ بار ذکر شده است که این نشاندهنده اهمیت دو برابری دریا نسبت به خشکی در کلام الهی است. همچنین با توجه به اینکه بیش از دو سوم سطح کره زمین را آب فرا گرفته، درک و بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای آبی ضرورتی غیرقابل انکار به شمار میرود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با قدردانی از خانوادههای معظم شهدا و نقش بیبدیل آنها در اعتلای نظام اسلامی گفت: امروز این دستاورد را به روح مطهر شهدای عزیزمان تقدیم میکنیم و تأکید میکنیم که راه نورانی آنها ادامه خواهد یافت. تمام تلاش ما بر این است که خون شهدا چراغ راه آینده این سرزمین باشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فضای فعلی مدرسه محدود است و پیشبینی میشود در آینده از سایر استانها نیز دانشآموزان برای تحصیل در این مجموعه مراجعه کنند، باید از هماکنون برنامهریزی برای توسعه فضای فیزیکی و اسکان دانشآموزان صورت گیرد. تمام امکانات دانشگاه و نیروی دریایی در اختیار این پروژه قرار خواهد گرفت تا بستری امن، تخصصی و کاربردی برای تربیت نیروهای آیندهساز ایران اسلامی فراهم شود.
