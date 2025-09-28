باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سهرابی گفت: مدارس کانکسی اولویت نخست دولت در نهضت توسعه عدالت آموزشی هستند و تمرکز ما بر جمعیت بالای ۱۰ دانشآموز در این مدارس است. مدارس سنگی نیز در اولویت دوم قرار دارند و تعداد آنها در استان قابل توجه است.
سهرابی با اشاره به ۷۰ مدرسه سنگی شناساییشده در استان گفت: عملیات اجرایی ۱۶ مدرسه توسط بنیاد علوی با همکاری دولت آغاز شده و تنها دو پروژه به دلیل مشکلات محلی زمین در دست پیگیری است. علاوه بر این، ۵۲ پروژه با مشارکت سپاه، دو پروژه توسط خیرین، یک پروژه تحت عنوان «مدرسه معلم» و یک مدرسه نیز با کمک اولیای دانشآموزان در حال ساخت است.
وی افزود:ثبت ۳۱۹ پروژه در سامانه «ساتع» و حضور فعال تیمهای مردمی شامل معلمان، شوراهای روستا و معتمدان محلی، نشاندهنده فرهنگ مشارکت جمعی در مدرسهسازی است.
هوشمندسازی و ارتقای کیفیت آموزشی
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان تأکید کرد: طبق دستور رئیسجمهور، تمام مدارس نوساز باید حداقل یک کلاس هوشمند داشته باشند. تغییر طراحی نیمکتها، ارتقای زیرساختهای آموزشی و حرکت از روشهای سنتی به شیوههای نوین یادگیری، اهداف اصلی این طرح است.
سهرابی ادامه داد: عدالت آموزشی به ویژه در مدارس روستایی با محوریت هوشمندسازی دنبال میشود و تمام پروژههای در دست احداث، مشمول تجهیز به حداقل یک کلاس هوشمند خواهند بود؛ البته اجرای آن منوط به تأمین منابع مالی است.
تمرکز بر جایگزینی مدارس تخریبی
نورالدین درمنان، فرماندار خرمآباد، گفت: در شهرستان ۲۶ مدرسه جایگزین کانکسی که بیش از ۱۰ دانشآموز داشتند تکمیل شده و ۳۰ مدرسه سنگی با ۴۰ کلاس تحویل مجری طرح داده شده است. دو مدرسه تخریبی نیز در قالب ۲۴ کلاس برای بازسازی تعریف شده و پنج مدرسه با تراکم بالای ۳۵ نفر، پروژه جدید دارند.
او افزود: همچنین دو فضای آموزشی در حال انعقاد قرارداد با راه و شهرسازی هستیم تا در سایت نهضت ملی مسکن احداث شوند. ۱۱ پروژه در قالب ۶۹ کلاس درس با ۶۱ درصد پیشرفت فیزیکی نیز از محل اعتبارات دولتی و مشارکت خیرین در حال اجراست.
هنرستانها؛ مهارتآموزی در اولویت
یونس بهاروند ایرانیا، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان، از اجرای پنج هنرستان جدید خبر داد: یکی از بزرگترین پروژهها، هنرستان الیگودرز با زیربنای ۳۸۰۰ مترمربع است که تا ابتدای مهر آماده بهرهبرداری خواهد شد.
وی با اشاره به هزینههای آموزشی سال گذشته افزود: بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال برای تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی، ۱۰۰ میلیارد ریال برای وسایل گرمایشی و سرمایشی و بیش از ۴۰ میلیارد ریال برای تجهیزات هنرستانی هزینه شد.
خیرین؛ ستون مدرسهسازی
بهاروند ایرانیا تأکید کرد: ۳۰ تا ۳۵ درصد طرحهای مدرسهسازی استان توسط خیرین اجرا میشود و تاکنون ۴۰ تفاهمنامه با خیرین مدرسهساز منعقد شده است. به طور میانگین، ۸۰ درصد طرحهای آموزشی با مشارکت مردم انجام میشود که نشاندهنده نقش مهم جامعه در توسعه فضاهای آموزشی استان است.
سرانه آموزشی و چالش فرسودگی مدارس
مدیرکل نوسازی مدارس لرستان اعلام کرد: سرانه فضای آموزشی استان حدود ۵.۵۹ مترمربع است. نزدیک به ۲۵ درصد مدارس فرسوده و تخریبی هستند و نیاز به بازسازی و مقاومسازی دارند. در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی، ۳۰ مدرسه استاندارد و بزرگ جایگزین مدارس تخریبی خواهند شد و ۱۵ مدرسه با ظرفیت ۲۱۶ کلاس درس برای کاهش تراکم بیش از ۳۵ نفر در برنامه قرار دارند.
افتتاح ۱۶۳ مدرسه جدید در لرستان نه تنها نیاز فوری دانشآموزان به فضاهای استاندارد و ایمن را پاسخ میدهد، بلکه نشانه عینی تحقق عدالت آموزشی است.
تمرکز بر حذف مدارس کانکسی و سنگی، هوشمندسازی کلاسها و مشارکت گسترده مردم و خیرین، نشان میدهد که مدرسهسازی در لرستان به یک حرکت جمعی تبدیل شده است.
با وجود این موفقیتها، چالشهایی مانند فرسودگی ۲۵ درصد مدارس، تأخیر در پروژههای وزارت راه و شهرسازی و تراکم بالای برخی کلاسها یادآور میشوند که مسیر کامل عدالت آموزشی هنوز ادامه دارد.