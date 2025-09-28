حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل غرب آسیا درباره سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره بیانات مقام معظم رهبری گفت: جلسه رهبر معظم انقلاب نیز در خصوص مسائل مهمی بود. سه محوری که ایشان مطرح کردند عبارت بودند از: محور اول، وحدت و انسجام ملی بود که آن را ثمره شیرین دفاع دوازده روزه ملت ایران دانستند. این وحدت و انسجام توانست توطئه دشمن را که به دنبال ایجاد آشوب در داخل کشور بود، خنثی کند. تأکید ایشان نیز بر حفظ، ادامه و استمرار این وحدت بود. محور دوم، بحث غنی‌سازی بود که به نظر می‌رسد تیر خلاصی بر تمام ادعا‌ها و پیشنهاد‌های دشمنان مبنی بر لزوم تعطیلی غنی‌سازی در ایران بود. این بیانات، تکلیف نظام و مسئولین را کاملاً مشخص کرد که باید بر اساس تبیین ایشان، بر اهمیت غنی‌سازی تأکید ورزید، ایستادگی و مقاومت کرد و زیر بار مذاکرات تحمیلی نرفت. محور سوم که ایشان مطرح کردند، بحث مذاکره با آمریکا بود. به نظر می‌رسد این سه محور، توسط ریاست محترم جمهوری نیز در سخنرانی خود در سازمان ملل با ادبیات متفاوتی بیان شد. سخنان ایشان، پژواکی از مطالبات به‌حق مردم و همچنین مبانی حکمرانی ما، که تبعیت از ولایت است، بود.

وی ادامه داد: ایشان به پارادوکس و استاندارد دوگانه‌ای که در خصوص رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی وجود دارد، اشاره کردند. صهیونیست‌ها در غزه کشتار می‌کنند، سلاح اتمی در اختیار دارند و با وجود عدم عضویت در NPT، مراکز هسته‌ای ما را با همکاری آمریکا بمباران کرده‌اند، اما هیچ‌کس، نه شورای حکام و نه شورای امنیت، با آنها برخوردی نمی‌کند و واکنشی نشان نمی‌دهد. در مقابل، ایران که از NPT تبعیت می‌کند، فعالیت‌های صلح‌آمیزش را دنبال می‌کند، بر اساس فتوای رهبری به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و با تروریسم مقابله می‌کند، مرتباً مورد تهدید و تحریم قرار می‌گیرد و علیه آن اقدامات تروریستی و نظامی صورت می‌پذیرد.

کنعانی مقدم با اشاره به صحبت های رئیس جمهور در سازمان ملل گفت: به نظر می‌رسد سخنان رئیس‌جمهور این مسئله را به خوبی تبیین کرد و جنایاتی را که رژیم صهیونیستی با حمله به مراکز غیرنظامی و به شهادت رساندن بیش از شصت هزار نفر در جنگ دوازده روزه مرتکب شد، مستندسازی و افشا نمود. این بیانات، پایانی بود بر جنگ روانی و جنگ روایت‌هایی که اسرائیل، آمریکا و گروه‌های معاند دنبال می‌کردند تا چنین القا کنند که حمله به جمهوری اسلامی صرفاً علیه مراکز نظامی و فرماندهان بوده است. در حالی که این اقدامات عملاً نشان داد که آنها به هیچ‌یک از اصول حقوق بشر پایبند نیستند. در مجموع، سخنان ایشان در تراز انقلاب اسلامی و بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های رهبری در این مجمع بین‌المللی بود. این پیام‌ها و سخنان به گوش سران کشور‌ها و مردم جهان خواهد رسید و می‌تواند در مقابله با جنگ روایت‌ها، که دشمن برای پیروزی در جنگ اراده‌ها دنبال می‌کند، مؤثر واقع شود؛ هرچند ملت ما نشان داده‌اند که در جنگ اراده‌ها پیروز شده و با جنگ روایت‌های دشمن مقابله کرده‌اند.