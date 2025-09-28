معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه درباره تاثیرات اقتصادی اسنپ بک توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه درباره اثرات فعال شدن اسنپ بک بیان کرد: ما همواره با تحریمهای گوناگونی مواجه بودهایم. بخشی از این تحریمها مربوط به سازمان ملل متحد بود که در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ در ارتباط با برنامه هستهای ایران وضع شدند. اما از ابتدای انقلاب تا به امروز، ما شاهد تحریمهای گسترده ایالات متحده آمریکا بودهایم که در موضوعات مختلفی تصویب شده و از جهت حجم و دامنه، بسیار مفصلتر و گستردهتر از تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند.
وی گفت: تحریمهای شورای امنیت برای مقطع خاصی وضع شدند که در آن زمان پرونده ایران از شورای حکام و آژانس بینالمللی انرژی هستهای به شورای امنیت ارجاع داده شد. در آن دوره، فعالیتهای هستهای و بخشی از فعالیتهای نظامی ایران مشمول تحریم قرار گرفت و بخشی از فعالیتهای مالی و تراکنشهای مرتبط با این فعالیتها نیز تحت شمول قرار داده شد. بنابراین، از جهت دامنه و گستره، تحریمهای شورای امنیت به شدت مختصرتر و محدودتر از تحریمهایی بودند که ایالات متحده وضع کرده بود. علاوه بر این، ضمانت اجرای تحریمهای ایالات متحده به شدت سنگینتر است، چرا که میتواند شامل مجازاتهای متعددی از جمله حبس، جزای نقدی و محدودیت دسترسی به تراکنشهای دلاری و نظام مالی ایالات متحده شود که طبیعتاً هیچکدام از این موارد در تحریمهای شورای امنیت وجود نداشت.
وی درباره تحریم ها در زندگی مردم گفت: تأثیرات ممکن است از کانالهای متفاوتی بروز کند. اگر از کانال تجارت به موضوع نگاه کنیم، این تأثیرات زمانی بروز خواهد کرد که برخی کشورها تحریمها را اجرا کنند و در نتیجه، درآمدهای ما کاهش یابد و این کمبود درآمد بر زندگی مردم تأثیر بگذارد. این امر طبیعتاً مستلزم زمان است و نیازمند آن است که کشورهای متعددی که در حال حاضر با آنها تجارت داریم، بخواهند این تحریمها را اجرا کرده و کاملاً از آن متابعت کنند.اما تحولات امروز در بازارهای مختلف، از جمله نوسانات جدی در بازار ارز، فاقد پشتوانه واقعی اقتصادی است. به این معنا که این تحریمها هنوز حتی به صورت تئوری و روی کاغذ نیز بازنگشتهاند و لذا ما شاهد رفتار تجاری منطبق با این تحریمها نبودهایم. این تحولات، بیشتر ناشی از فضای روانی و انتظاراتی است که به خصوص در فضای مجازی به آن دامن زده شده و سعی شده است در این زمینه اغراق شود؛ همانند بسیاری از تحریمهای سابق که در مورد آثار آنها اغراق شد و بعداً مشخص گردید که پس از اجرای عملی تحریمها، آن آثار محقق نشد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ادامه داد: کسانی که بر اساس این آثار روانی اقدام به خرید یا فروش دارایی میکنند، معمولاً متضرر میشوند و این ضرر بارها در زندگی آنها تکرار میشود. بنابراین، باید در مورد آثار این تحریمها واقعبین بود. ما نمیگوییم تحریم اثر ندارد یا باید آن را کماهمیت دانست. همه تحریمها مهم هستند و باید تمام اقدامات لازم برای مقابله، خنثیسازی و بیاثر کردن یا حداقل کماثر کردن آنها را انجام داد. اما بروز چنین آثاری در برخی بازارها، پیش از اجرایی شدن تحریم، نشاندهنده فقدان پشتوانه اقتصادی واقعی برای این تحولات است.
وی در پایان بیان کرد: همانطور که میدانید، بخش قابل توجهی از تجارت ما با کشورهایی انجام میشود که اساساً با کشورهای غربی در وضع این تحریمها همراه نیستند و مخالفت خود را نیز رسماً ابراز کردهاند. بنابراین، با توجه به اینکه آنها با وضع این تحریمها مخالفند، نمیتوان انتظار داشت که در اجرای آن نیز همانند دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ همراهی کنند؛ هرچند در آن زمان نیز همراهی کاملی نداشتند. در نتیجه، بخش قابل توجهی از تجارت ما که با کشورهای حوزه بریکس انجام میشود، از این تحریمها تأثیر نخواهد پذیرفت.