وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور خارجه نیکاراگوئه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، بعد از ظهر شنبه با دنیس رونالدو مونکادا، وزیر امور خارجه نیکاراگوئه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزرای امور خارجه ایران و نیکاراگوئه در این دیدار راجع به روابط دوجانبه گفت‌و‌گو کردند. وزیر امور خارجه کشورمان روابط دیرپای ایران و نیکاراگوئه را ارزشمند و مهم توصیف کرده و بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران بر تقویت مناسبات در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور تاکید نمود.

در این دیدار همچنین راجع به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد. محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و ضرورت توقف نسل‌کشی در غزه، محکومیت تجاوز و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا، و ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر بین کشور‌های در حال توسعه و جنبش عدم تعهد برای صیانت از حاکمیت قانون و مقابله با قانون‌شکنی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه ، روابط ایران و نیکاراگوئه
خبرهای مرتبط
تاکید ایران و اریتره بر اقدام جامعه جهانی جهت مجازات سران رژیم صهیونیستی
دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اوگاندا
دیدار وزیر امور خارجه با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل؛
عراقچی: تحرکات سه کشور اروپایی و آمریکا برای احیای تحریم‌های خاتمه‌یافته بی‌اعتبار است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خروج از NPT فردا در مجلس بررسی می‌شود/ ساخت بمب اتم بعدا بررسی خواهد شد
واکنش سفیر ایران در آلمان به فعالسازی مکانیزم ماشه
پزشکیان در بازگشت از نیویورک وارد تهران شد
عراقچی: اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت غیرقانونی است
عراقچی: تروئیکای اروپایی و آمریکا به دنبال باج‌گیری از ایران بودند
مهاجرانی: هیچ حصاری توان ایستادن مقابل همبستگی مردم را ندارد
سرلشکر صفوی: به پیمان دفاعی عربستان و پاکستان بپیوندیم/ قدرت هجومی ایران را افزایش می‌دهیم
پزشکیان: سفر به نیویورک فرصتی برای تبیین مواضع ایران در سطح جهانی بود
توئیت عبری رهبر معظم انقلاب: نظام خبیث صهیونی منزوی‌ترین و منفورترین دولت دنیاست
سخنگوی دولت: برای رفع ناترازی گاز در زمستان باید صرفه‌جویی کنیم + فیلم
آخرین اخبار
عراقچی: تحرکات سه کشور اروپایی و آمریکا برای احیای تحریم‌های خاتمه‌یافته بی‌اعتبار است
بخش قابل توجهی از تجارت ما که با کشور‌های حوزه بریکس انجام می‌شود
باید به همکاری با آژانس بین‌المللی و عضویت در NPT خاتمه دهیم
سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل در تراز جمهوری اسلامی ایران بود
دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اوگاندا
سرلشکر صفوی: به پیمان دفاعی عربستان و پاکستان بپیوندیم/ قدرت هجومی ایران را افزایش می‌دهیم
سخنگوی دولت: برای رفع ناترازی گاز در زمستان باید صرفه‌جویی کنیم + فیلم
توئیت عبری رهبر معظم انقلاب: نظام خبیث صهیونی منزوی‌ترین و منفورترین دولت دنیاست
دیدار وزیر امور خارجه با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
عراقچی: تروئیکای اروپایی و آمریکا به دنبال باج‌گیری از ایران بودند
پزشکیان: سفر به نیویورک فرصتی برای تبیین مواضع ایران در سطح جهانی بود
تربیت نیرو‌های توانمند، پیش شرط تفویض اختیارات به حکمرانی شهری و محلی است
پزشکیان در بازگشت از نیویورک وارد تهران شد
مرکز یا دبیرخانه دائمی رویداد جوان‌سازی ایران در نهاد امامت جمعه تشکیل شود
عراقچی: اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت غیرقانونی است
دیدار و گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و ونزوئلا
حضور هیئت پارلمانی ایران در مراسم سالگرد شهدای مقاومت حزب‌الله لبنان
مهاجرانی: هیچ حصاری توان ایستادن مقابل همبستگی مردم را ندارد
سخنگوی وزارت دفاع: هیچ قدرتی حق دخالت در توان موشکی ایران را ندارد
جمهوری اسلامی ایران همواره حامی لبنان مقتدر و عزتمند است
خروج از NPT فردا در مجلس بررسی می‌شود/ ساخت بمب اتم بعدا بررسی خواهد شد
واکنش سفیر ایران در آلمان به فعالسازی مکانیزم ماشه
تسلیت رهبری به حداد عادل
دیدار لاریجانی با رئیس مجلس لبنان
کشاورزی بدون اصلاح الگوی کشت و صرفه‌جویی آب پایدار نمی‌ماند
تاکید سفیر ایران در لهستان بر تقویت روابط میان دو کشور
پزشکیان: درخواست آمریکا غیرقابل قبول است/ بیان حقانیت ایران در سازمان ملل
اعاده بیش از ۵۹ میلیارد تومان از مانده وجوه رسوبی صندوق کارآفرینی امید به بیت‌المال
لاریجانی: امروز برای همه روشن شده که رژیم صهیونیستی به هیچ کشوری رحم نمی‌کند
لاریجانی وارد بیروت پایتخت لبنان شد