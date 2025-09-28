باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، عصر شنبه با عثمان صالح محمد، وزیر امور خارجه اریتره دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار طرفین ضمن مرور روابط دوجانبه و بررسی راههای گسترش مناسبات دو کشور در زمینههای گوناگون مورد علاقه دو کشور، راجع به تحولات منطقهای و بینالمللی کفتگو کردند.
طرفین با تاکید بر اهمیت همکاری بیشتر کشورهای اسلامی برای مواجهه با چالشهای مشترک جهان اسلام، خصوصا خطر بیسابقه ناشی از توسعهطلبی و جنگافروزی رژیم صهیونیستی، بر ضرورت اقدام عاجل و همهجانبه کشورهای اسلامی و جامعه جهانی جهت توقف نسلکشی و مواخذه و مجازات سران رژیم صهیونیستی تاکید کردند.
در این دیدار همچنین اهمیت همکاری بیشتر بین کشورهای جنوب و در حال توسعه در حوزههای اقتصادی و فناوری و مقابله با تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه، همکاری در مجامع بینالمللی بهویژه شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل، هماهنگی مواضع در گروه دوستان منشور ملل متحد و مشابه آن مورد تاکید قرار گرفت.