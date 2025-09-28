وزرای امور خارجه ایران و اریتره بر ضرورت اقدام همه‌جانبه کشور‌های اسلامی و جامعه جهانی جهت مجازات سران رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، عصر شنبه با عثمان صالح محمد، وزیر امور خارجه اریتره دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن مرور روابط دوجانبه و بررسی راه‌های گسترش مناسبات دو کشور در زمینه‌های گوناگون مورد علاقه دو کشور، راجع به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی کفتگو کردند.

طرفین با تاکید بر اهمیت همکاری بیشتر کشور‌های اسلامی برای مواجهه با چالش‌های مشترک جهان اسلام، خصوصا خطر بی‌سابقه ناشی از توسعه‌طلبی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی، بر ضرورت اقدام عاجل و همه‌جانبه کشور‌های اسلامی و جامعه جهانی جهت توقف نسل‌کشی و مواخذه و مجازات سران رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

در این دیدار همچنین اهمیت همکاری بیشتر بین کشور‌های جنوب و در حال توسعه در حوزه‌های اقتصادی و فناوری و مقابله با تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه، همکاری در مجامع بین‌المللی به‌ویژه شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل، هماهنگی مواضع در گروه دوستان منشور ملل متحد و مشابه آن مورد تاکید قرار گرفت.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه ، اریتره
خبرهای مرتبط
دیدار وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه نیکاراگوئه
در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل؛
عراقچی: تحرکات سه کشور اروپایی و آمریکا برای احیای تحریم‌های خاتمه‌یافته بی‌اعتبار است
دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اوگاندا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خروج از NPT فردا در مجلس بررسی می‌شود/ ساخت بمب اتم بعدا بررسی خواهد شد
واکنش سفیر ایران در آلمان به فعالسازی مکانیزم ماشه
پزشکیان در بازگشت از نیویورک وارد تهران شد
عراقچی: اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت غیرقانونی است
عراقچی: تروئیکای اروپایی و آمریکا به دنبال باج‌گیری از ایران بودند
سرلشکر صفوی: به پیمان دفاعی عربستان و پاکستان بپیوندیم/ قدرت هجومی ایران را افزایش می‌دهیم
مهاجرانی: هیچ حصاری توان ایستادن مقابل همبستگی مردم را ندارد
پزشکیان: سفر به نیویورک فرصتی برای تبیین مواضع ایران در سطح جهانی بود
سخنگوی دولت: برای رفع ناترازی گاز در زمستان باید صرفه‌جویی کنیم + فیلم
توئیت عبری رهبر معظم انقلاب: نظام خبیث صهیونی منزوی‌ترین و منفورترین دولت دنیاست
آخرین اخبار
تاکید ایران و اریتره بر اقدام جامعه جهانی جهت مجازات سران رژیم صهیونیستی
دیدار وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه نیکاراگوئه
عراقچی: تحرکات سه کشور اروپایی و آمریکا برای احیای تحریم‌های خاتمه‌یافته بی‌اعتبار است
بخش قابل توجهی از تجارت ما که با کشور‌های حوزه بریکس انجام می‌شود
باید به همکاری با آژانس بین‌المللی و عضویت در NPT خاتمه دهیم
سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل در تراز جمهوری اسلامی ایران بود
دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اوگاندا
سرلشکر صفوی: به پیمان دفاعی عربستان و پاکستان بپیوندیم/ قدرت هجومی ایران را افزایش می‌دهیم
سخنگوی دولت: برای رفع ناترازی گاز در زمستان باید صرفه‌جویی کنیم + فیلم
توئیت عبری رهبر معظم انقلاب: نظام خبیث صهیونی منزوی‌ترین و منفورترین دولت دنیاست
دیدار وزیر امور خارجه با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
عراقچی: تروئیکای اروپایی و آمریکا به دنبال باج‌گیری از ایران بودند
پزشکیان: سفر به نیویورک فرصتی برای تبیین مواضع ایران در سطح جهانی بود
تربیت نیرو‌های توانمند، پیش شرط تفویض اختیارات به حکمرانی شهری و محلی است
پزشکیان در بازگشت از نیویورک وارد تهران شد
مرکز یا دبیرخانه دائمی رویداد جوان‌سازی ایران در نهاد امامت جمعه تشکیل شود
عراقچی: اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت غیرقانونی است
دیدار و گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و ونزوئلا
حضور هیئت پارلمانی ایران در مراسم سالگرد شهدای مقاومت حزب‌الله لبنان
مهاجرانی: هیچ حصاری توان ایستادن مقابل همبستگی مردم را ندارد
سخنگوی وزارت دفاع: هیچ قدرتی حق دخالت در توان موشکی ایران را ندارد
جمهوری اسلامی ایران همواره حامی لبنان مقتدر و عزتمند است
خروج از NPT فردا در مجلس بررسی می‌شود/ ساخت بمب اتم بعدا بررسی خواهد شد
واکنش سفیر ایران در آلمان به فعالسازی مکانیزم ماشه
تسلیت رهبری به حداد عادل
دیدار لاریجانی با رئیس مجلس لبنان
کشاورزی بدون اصلاح الگوی کشت و صرفه‌جویی آب پایدار نمی‌ماند
تاکید سفیر ایران در لهستان بر تقویت روابط میان دو کشور
پزشکیان: درخواست آمریکا غیرقابل قبول است/ بیان حقانیت ایران در سازمان ملل
اعاده بیش از ۵۹ میلیارد تومان از مانده وجوه رسوبی صندوق کارآفرینی امید به بیت‌المال