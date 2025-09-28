باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اردلان آشتیانی پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه عملکرد تیمها را در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال چطور ارزیابی میکند، گفت: به نظرم سطح بازیها از لحاظ کیفیت فنی پایین بودند و جذابیت خاصی را ندیدم که فوتبال خاصی را تیمها ارائه بدهند و البته به جز بازی تراکتور که موقعیت زیادی داشت و از سرعت بالایی برخوردار بود، بقیه بازیها چیز خاصی از لحاظ فنی نداشت و حرف زیادی برای گفتن نداشت.
آشتیانی درباره ارزیابی اش از اولین پیروزی سپاهان درفصل اخیر اظهار کرد: فکر میکنم تیم خیبر خرم آباد خیلی بهتر از سپاهان بازی کرد و در ضربات ایستگاهی، شروع مجددها و ارسالها موقعیت ایجاد میکردند و چندین بار نزدیک بود که دروازه سپاهان را باز کنند. سپاهانیها هم بعد از زدن گل اول به ضد حمله روی آورده بودند و ۲، ۳ موقعیت هم ایجاد کردند.
او افزود: من فکر میکنم پورحمیدی دیوار دفاعی خود را اشتباه چیده بود و خودش هم محل استقرارش اشتباه بود و همین موضوع باعث شد که سپاهان به گل برسد. در این بازی شاهد این بودیم که سپاهان عقب نشسته بود و مدام به ضد حمله زدن روی میآورد و در ضد حمله هم چند موقعیت ایجاد کرد، اما این سپاهان با تیم فصل قبل خیلی فاصله دارد. به نظرم زمانی که سپاهانیها توپ را در اختیار دارند نمیدانند چه کار کنند و ناهماهنگ هستند.
آشتیانی درباره اینکه تساوی تیم استقلال برابر تیم ته جدولی شمس آذر در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال را چطور ارزیابی میکند، گفت: به نظرم تیم استقلال با وجود اینکه خیلی بازیکن دارد، اما اکثر بازیکنان این تیم برای خودشان فوتبال بازی میکنند و هر کسی توپ را میگیرد از جمله کوشکی، آسانی، منیر الحدادی و مهران احمدی میخواهند دریبل بزنند و کار تیمی در استقلال کم انجام میشود. زمانی که استقلالیها توپ را از دست میدهند ناهماهنگ هستند. آبی پوشان به گل رسیدند، اما نتوانستند گل خود را حفظ کنند و مشکل آنها در نگه داشتن گل، حضور آدان در درون دروازه است. این دروازه بان اشتباه فاجعه باری در گلی که خوردند داشت و توپ را به سمت بازیکن خودشان مشت کرد در حالی که توپ داشت به بیرون میرفت. به نظرم استقلالیها از لحاظ روحی با مشکل مواجه هستند و هنوز کار دارند.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه تساوی تراکتور برابر تیم فجرشهید سپاسی شیراز اظهار کرد: تراکتوریها موقعیت زیادی ایجاد کردند و به نظرم خط جلوشان خیلی قدرت دارد و بازیکنان با هم هماهنگ هستند، اما نتوانستند گل بزنند. فجرشهید سپاسی تیمی هست که کمترین هزینه را کرده است، اما قربانی با بازیکنان جوان دارد با برنامه کار میکند و به درستی بازیکنان فجر به عقب نشستند و برای ضد حمله برنامه داشتند و در آخر بازی هم میتوانستند یک گل به تراکتور بزنند. به نظرم تیم فجر شهید سپاسی با پیروز قربانی خیلی هماهنگ است و جزو تیمهایی هست که میتواند برای هر تیمی دردسر درست کند.
آشتیانی درباره اینکه پرسپولیسیها ۴ هفته هست پیروز نشدند و ۲۷۷ دقیقه هست که گل نزدند، گفت: پرسپولیس با تیمی که هواداران انتظار دارد فاصله زیادی دارد و سرعت انتقال این تیم پایین است. انگار سرمربی تیم چیدمان را نمیداند که کجا بازیکنان را بچیند و وینگر را به دفاع چپ میگذارد و دفاع چپ را در دفاع راست استفاده میکند و همه این مسائل ناهماهنگی ایجاد میکند و بازیکن هم از بین میرود. مثلا زمانی که سرمربی پرسپولیس، مجتبی فخریان در پست وینگر دارد بازی نمیدهد و میلاد محمدی دفاع چپ را وینگر میگذارد و اینها باعث میشود که هم میلاد عملکرد خوبی نداشته باشد و هم بازیکن ذخیره دیگر روحیه ندارد و میداند که سرمربی تیم به او اعتماد نمیکند. به نظرم اگر پیام نیازمند در درون دروازه پرسپولیس نبود بعید نبود که این تیم ۴ بازی هم ببازد و نیازمند بهترین خرید سرخپوشان است.
او ادامه داد: خط دفاع پرسپولیس در بحث بازیسازی خیلی تعلل میکند و این باعث شده که تیمهای حریف ساختار دفاعی خود را درست کنند. موقعیتی که به ملوانیها دادند اشتباه ابرقویی نژاد بود که آن فضا را باز گذاشت، اما بازیکن ملوان نتوانست گل بزند و نیازمند توپ را گرفت. به نظرم پرسپولیس به آن پرسپولیس قبلی خیلی فاصله دارد و تهاجمی بازی نمیکند و موقعیت درست نمیکند.
آشتیانی بیان کرد: هاشمیان در بازی با ملوان، خدابنده لو را پشت مهاجم گذاشته بود و این بازیکن در این پست کارایی ندارد و امید عالیشاه را وینگر راست گذاشته بود. هاشمیان اصلا بازیکنان تیم پرسپولیس را نمیشناسد و سرمربی باید خلاقیت داشته باشد و بتواند از نفراتش بهترین عملکرد را بگیرد و این طوری که بازی میکنند خودشان هم نمیدانند چه کار میکنند و اگر اتفاقی هم میافتد از خلاقیت بازیکنان به دست میآید و شکل و شمایل تیمی را شاهد نیستیم.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه دستیاران هاشمیان مثل کریم باقری به او کمک نمیکنند تا بازیکنان را بشناسد، گفت: دستیار چقدر میتواند کمک کند و سرمربی در یک تیم میگذارند تا حرف اول و آخر را او بزند. من فکر میکنم نظر خانبان بیشتر از سایر دستیاران بر روی هاشمیان تاثیرگذار است و دودستگی هم در این باره در کادر فنی وجود دارد.
آشتیانی درباره اینکه پرسپولیسیها قصد دارد دفاع چپ ایرلند شمالی را به خدمت بگیرند، گفت: به نظرم مشکل پرسپولیس در پست دفاع چپ نیست که برای این پست دارد بازیکن میگیرد. میلاد محمدی بازیکن تیم ملی پست تخصصی اش در دفاع چپ است، اما هاشمیان از او در این پست استفاده نمیکند. سرخپوشان باید مهاجم بگیرند و سردار دورسون قد و قواره بلندی داشت و ۵، ۶ گل برای پرسپولیس زد، اما با او قطع همکاری کردند.
او درباره اینکه در زمان ارسال ها، مهاجم قد بلندی در پرسپولیس نیست تا ضربات سر را بزند، گفت: در حالی که مهاجمان، قد کوتاهی دارند برای آنها ارسالهای بلند میفرستند. به نظرم شاید فقط به خاطر نامی که پرسپولیس دارد برخی از تیمها مقابلش دفاعی بازی میکنند. من هیچ وقت پرسپولیس را به این صورت ندیدم که آن قدر دفاعی بازی کند و در ضد حمله برنامه داشته باشد.
بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه هواداران سرخپوش خواستار اخراج درویش و هاشمیان شدند، بیان کرد: به نظرم درویش صدای هوادار را نمیشنود که اگر میشنوید این طور نمیشد. من هیچ وقت یاد ندارم که هواداران از اول فصل خواستار کنار رفتن مدیرعامل تیمش باشند و کسی که از چشم و دل این هوادار بیفتد قهرمانی هم بیاورد دیگر محبوب نمیشود. به نظرم به این صورت ماندن در پرسپولیس اشتباه است. تیم پرسپولیس به حمایت هوادارانش زنده است و اگر کسی بخواهد خواسته هواداران را نادیده بگیرد عاقبت خوبی ندارد.
آشتیانی درباره اینکه به نظرش نباید تغییر و تحولاتی در کادر فنی پرسپولیس صورت بگیرد، گفت: بله، کادر فنی پرسپولیس دارد ضعیف کار میکند. همه انتظار داشتند که با توجه به اینکه وحید هاشمیان از آلمان آمده است، پرسپولیس فوتبال مدرن بازی کند، اما این خبرها نیست. انتظار هواداران اصلا برآورده نشد. اگر ما بخواهیم در مورد بازیکنان بگوییم، یک دورهای بود که دست برانکو خالی بود، اما پرسپولیس خوب بازی میکند و این مربی کروات در بحث مالکیت توپ و پرسینگ آن قدر برنامه داشت، همه هواداران عاشق برانکو شده بودند. البته الان پرسپولیس به این صورت بازی نمیکند و روی ضد حمله کار میکند. همیشه نمیشود که علیپور برای پرسپولیس گل بزند و یک زمانی تیمها میآیند فضا را برای این بازیکن میبندند و دیگر کار تمام میشود.