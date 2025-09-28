باشگاه خبرنگاران جوان -حاج یداله پاکجو نسلیان پدر شهیدان والامقام صیاد و فرهاد پاکجو در ملکان دعوت حق را لبیک گفت و پس از سال‌ها فراق به فرزندان شهیدش پیوست.



پیکر این پدر شهید در آرامستان باغ رضوان ملکان تشییع و به خاک سپرده شد.



صیاد پاکجو متولد دوم اردیبهشت ۱۳۴۳ ملکان بود. او که به عنوان سرباز ارتش به جبهه اعزام شده بود، بیست و یکم تیر ۱۳۶۷ در نهر عنبر توسط نیرو‌های رژیم بعث عراق شهید شد، اما اثری از پیکرش به دست نیامد. فرهاد برادر وی نیز که متولد دوم اسفند ۱۳۴۷ ملکان بود و در حین خدمت برای ارتش به جبهه اعزام شده بود بیست و دوم تیر ۱۳۶۷ در فکه بر اثر عوارض ناشی از مجروحیت شیمیایی به فیض شهادت نایل شد. پیکر این شهید والامقام در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شده است.

