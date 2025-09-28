باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -نمایشگاه توانمندی‌های گروه جهادی حوزه فاطمه‌الزهرا (س) لیلان با حضور ۳۵ نفر از خواهران جهادی و با برپایی ۱۵ غرفه در زمینه‌های صنایع‌دستی، محصولات تبدیلی، خشکبار، غذا‌های سنتی و محلی به مدت دو روز در این شهرستان افتتاح شد.

این نمایشگاه با هدف حمایت از تولیدات بانوان جهادی، ترویج فرهنگ کارآفرینی و نمایش ظرفیت‌های بومی منطقه، برپا شده است. در غرفه‌های این نمایشگاه محصولات متنوعی همچون صنایع‌دستی، ترشیجات، مربا، خشکبار محلی، نان‌های سنتی و دیگر فرآورده‌های خانگی عرضه شده‌اند که همگی توسط بانوان جهادی تولید شده‌اند.

گروه جهادی حوزه فاطمه‌الزهرا (س) لیلان با تلاش و برنامه‌ریزی مستمر در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نقش موثری در توانمندسازی زنان و تقویت اقتصاد خانواده در منطقه ایفا کرده است.

این نمایشگاه مورد استقبال مردم و مسئولان محلی قرار گرفته و فرصتی مناسب برای معرفی و فروش تولیدات بانوان جهادی فراهم آورده است.