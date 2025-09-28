مدیر بازرسی، نظارت و امور اعضای بورس انرژی گفت: در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ پذیرش گواهی صرفه جویی گازوئیل انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مصطفی زنگی آبادی مدیر بازرسی، نظارت و امور اعضای بورس انرژی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ پذیرش گواهی صرفه جویی گازوئیل به منظور اجرای طرح‌های «جایگزینی و نوسازی ۸۵.۰۰۰ دستگاه ناوگان دیزلی برون شهری» و «طرح نوسازی و جایگزینی ۴۶۰.۰۰۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری با انواع برقی، هیبریدی، پایه گازسوز با آلایندگی پایین» موضوع مصوبه ۳۸۹۲۳۴ مورخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲ و مصوبه ۶۰۰۷۱۶ مورخ ۲۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۳  شورای اقتصاد، انجام شده و پس از تودیع تضامین توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معاملات آن حداکثر ظرف ماه آینده شروع خواهد شد.

انتشار توکن برق تجدیدپذیر مبتنی بر گواهی سپرده برق تجدیدپذیر

او در ادامه اظهار کرد: همچنین با توجه به پذیرش گواهی سپرده برق تجدیدپذیر، بورس انرژی ایران مقدمات لازم را به منظور انتشار توکن برق تجدیدپذیر مبتنی بر گواهی سپرده برق تجدیدپذیر را در محیط سندباکس بازار سرمایه انجام داده است و در ماه‌های آتی نیز از این ابزارمعاملاتی به منظور تأمین مالی رونمایی خواهد شد.

برچسب ها: گازو ئیل ، بورس انرژی
