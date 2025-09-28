شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آسفالت فرسوده جاده بدر شهرستان هندیجان استان خوزستان ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما جاده بدر شهرستان هندیجان در استان خوزستان با وجود اینکه راه مواصلاتی بیش از ۲۰ روستا است؛ اما از آسفالت مناسبی برخوردار نیست و چاله‌ها و دست انداز‌های آن موجب دشواری تردد رانندگان شده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

جاده بدرشهرستان هندیجان که راه مواصلاتی بیش از ۲۰ روستا است احتیاج مبرم به تعمیرات اساسی دارد، جاده‌ای پرازچاله و دست انداز‌های بسیارخطرناک دارد لطفا پیگیری کنید ممنونم

