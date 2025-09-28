به گفته سرپرست پلیس راهور خراسان جنوبی ۲۰۴ خودروی دارای تخلفات متعدد حادثه ساز در سطح استان در یک هفته گذشته توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی- سرهنگ خسروی سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: در یک هفته گذشته ۱۸ هزار و ۴ خدمت از سوی پلیس راهور استان به مردم ارائه شد.

او با اشاره به اینکه این خدمات شامل شماره گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات و رسیدگی به تصادفات بوده است افزود: همچنین با اهدای شاخه گل و کلاه ایمنی از. ۱۰۰ راننده قانونمند تجلیل شد.

سرهنگ خسروی اظهار کرد: طی این مدت ۲۰۴ وسیله نقلیه دارای تخلفات متعدد حادثه ساز در معابر شهری خراسان جنوبی توقیف شده و هزار و ۲۸۵ تخلف نیز اعمال قانون شده است.

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با اشاره به معرفی ۲۱ راننده متخلف به مراجع قضایی بیان کرد: اجرای طرح برخورد با خودرو‌های دارای پلاک ناخوانا و مخدوش و دارای صدای ناهنجار و چراغ زنون با اعمال قانون و رفع نقص ۶۰۴ وسیله نقلیه از دیگر اقدامات پلیس در یک هفته گذشته بوده است.