به گفته سرپرست پلیس راهور خراسان جنوبی ۲۰۴ خودروی دارای تخلفات متعدد حادثه ساز در سطح استان در یک هفته گذشته توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی- سرهنگ خسروی سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: در یک هفته گذشته ۱۸ هزار و ۴ خدمت از سوی پلیس راهور استان به مردم ارائه شد.

او با اشاره به اینکه این خدمات شامل شماره گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات و رسیدگی به تصادفات بوده است افزود: همچنین با اهدای شاخه گل و کلاه ایمنی از. ۱۰۰ راننده قانونمند تجلیل شد.

بیشتر بخوانید

سرهنگ خسروی اظهار کرد: طی این مدت ۲۰۴ وسیله نقلیه دارای تخلفات متعدد حادثه ساز در معابر شهری خراسان جنوبی توقیف شده و هزار و ۲۸۵ تخلف نیز اعمال قانون شده است.

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با اشاره به معرفی ۲۱ راننده متخلف به مراجع قضایی بیان کرد: اجرای طرح برخورد با خودرو‌های دارای پلاک ناخوانا و مخدوش و دارای صدای ناهنجار و چراغ زنون با اعمال قانون و رفع نقص ۶۰۴ وسیله نقلیه از دیگر اقدامات پلیس در یک هفته گذشته بوده است.

برچسب ها: راهنمایی و رانندگی ، اعمال قانون
خبرهای مرتبط
آمادگی کامل مدارس برای سال تحصیلی جدید
۳ کشته در برخورد ۲ دستگاه خودرو در محور نهبندان - زاهدان
از یکه تازی موتورها در جاده تصادفات تا توقیف خودرو‌های هنجارشکن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
ایران جان برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و توسعه بوم‌گردی در خراسان جنوبی
اتصال منازل و کسب و کارها به فیبر نوری از ۱۰۰ درصد عبور کرد
۴۹۰ میلیارد تومان، ارزش طرح‌های افتتاحی در سفر وزیر ارتباطات به خراسان جنوبی
سرشماری زنبورستان‌ها در سربیشه آغاز می‌شود