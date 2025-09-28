باشگاه خبرنگاران جوان _ مریم جلالی ۵ مهرماه در آئین افتتاحیه نخستین بازارچه صنایع دستی سیستان وبلوچستان که طی هفته گردشگری و در بنای تاریخی ملک زاهدان برگزار شد اظهار کرد: امروز روایت؛ قدرت برتر است و قدرتمندی سیستان وبلوچستان هم در داشتن روایت و قصه‌های اصیل است که باید به مدد مادران و زنان هنرمند، غیرتمند و صنعتگر استان این مهم را انجام دهیم و توسعه و پیشرفت همه جانبه را به ارمغان بیاوریم و این استان پهناور را با داستان‌های اصیل وهنر‌ها و صنایع دستی فاخری که دارد به دنیا معرفی کنیم.

معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: سیستان وبلوچستان به قدری ظرفیت دارد که می‌تواند به بهبود وضعیت ایران نیز کمک کند. ایران ما از هر انگشتش هنر می‌بارد و این استان در همه زمینه هایش غنی و بی نظیر است و ما نیز برای معرفی، تقویت و ترویج این ظرفیت‌ها و هنر‌ها از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

او ادامه داد: قطعاً در این مسیر، دیپلماسی فرهنگی و ارتباطات و تعاملات با کشور‌های همسایه بسیار موثر و کارگشا خواهد بود و از کشور‌های همسایه و دوست و برادر خودمان می‌خواهیم که برای تقویت این مسیر همراه و همگام ما باشند.

معاون صنایع دستی کشور تاکید کرد: راه‌اندازی یک محل ثابت برای معرفی آثار فاخر صنایع دستی سیستان وبلوچستان در پایتخت کشور جزو مطالبات مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و سایر متولیان و صنعتگران است و من قول خواهم داد که خانه سیستان وبلوچستان را نه تنها در تهران بلکه در اکثر کلانشهر‌های ایران راه‌اندازی کنیم تا آن غفلتی که در معرفی این استان پهناور صورت گرفته به سرعت برطرف شود و سهم خود را در این مساله ادا کنیم و در این مسیر از کمک همه عزیزان و متولیان بهره خواهیم گرفت.

او تصریح کرد: امیدواریم با تلاش‌هایی که در اداره کل میراث فرهنگی سیستان وبلوچستان انجام شده بتوانیم به زودی سند جامعی برای توسعه و پیشرفت سیستان وبلوچستان مبتنی بر اقتصاد هویت بنیان که میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را شامل می‌شود داشته باشیم.

جلالی ادامه داد: راه‌اندازی و افتتاحیه نخستین بازارچه صنایع دستی سیستان وبلوچستان رویای دیرین بسیاری از صنعتگران استان را به واقعیت تبدیل کرد و ما قصد داریم تا در این بازارچه دائمی، شان و مقام و جایگاه صنعتگران استان را بیش از پیش حفظ کنیم و برای تحقق آن نیز تلاش خواهیم کرد.

منبع میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی سیستان وبلوچستان