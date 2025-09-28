باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نجات یک زن باردار فلسطینی از زیر آوار + فیلم

تصاویری از نجات یک زن باردار فلسطینی از زیر آوار را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - امدادگران یک زن باردار فلسطینی را از زیرآوار نجات دادند، خانه این زن در بمباران شهر غزه توسط اسرائیل ویران شد.

 

