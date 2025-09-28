نجات یک زن باردار فلسطینی از زیر آوار + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u06af\u0631\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0632\u0646 \u0628\u0627\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0632\u06cc\u0631\u0622\u0648\u0627\u0631 \u0646\u062c\u0627\u062a \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f\u060c \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0645\u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0648\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f.\n\u00a0\n