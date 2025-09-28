جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل روز در حال برگزاری است.

در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛واقعیتهای اسنپ بک چیست؟
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدباقر قالیباف در اتدای جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۶ مهر) گفت: نمایندگان درخواست ماده ۱۰۲ آییننامه داخلی مجلس برای غیرعلنی شدن جلسه بهمنظور بررسی مسائل روز را دارند.
سپس برای برگزاری جلسه غیرعلنی رایگیری شد که با رای نمایندگان، جلسه غیرعلنی شد.
گفته میشود جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی فعالسازی مکانیسم ماشه و خروج از NPT برگزار میشود.
اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: مجلس فردا بر روی خروج از NPT بحث خواهد کرد و آن را تعیینتکلیف میکند.