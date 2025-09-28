باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: تاکنون ۱۵ هزار تن گندم وارداتی در ۲ مرحله به استان وارد شده است تا کیفیت آرد و نان تولیدی ارتقا یابد.

نعمان یزدانی افزود: این اقدام در پی کاهش کیفیت گندم تولیدی استان به دلیل خشکسالی، کاهش بارندگی و شرایط نامساعد آب و هوایی انجام شده است.

وی تصریح کرد: برای حفظ کیفیت آرد، از گندم‌های ذخیره شده در سیلوها و مراکز ذخیره سال گذشته استفاده می‌شود و گندم‌های وارداتی نیز با گندم‌های استان ترکیب می‌شوند تا سطح کیفی آرد به حد مطلوب برسد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی عنوان کرد: در حال حاضر کیفیت آرد تولیدی در استان در حد استاندارد و قابل قبول است و میزان ذخیره گندم در سیلوها پاسخگوی نیاز نانوایی‌ها است.

مصرف بالای آرد و نقش نیروی انسانی ماهر

وی با اشاره به مصرف بالای آرد و نان در خراسان شمالی گفت: هر واحد نانوایی به طور میانگین روزانه هشت تا ۱۰ کیسه آرد معادل حداکثر ۴۰۰ کیلوگرم مصرف دارد و خوشبختانه مشکلی در تامین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها وجود ندارد.

یزدانی درباره کیفیت نان نیز افزود: کیفیت نان بستگی به عوامل مختلف دارد که مهم‌ترین آن کیفیت آرد است. گندم تازه قبل از تبدیل شدن به آرد باید دوره خواب خود را سپری کند، به همین دلیل برای تهیه آرد از گندم‌های ذخیره شده سال گذشته استفاده شد و همچنین گندم‌های وارداتی با گندم داخلی ترکیب شده‌اند.

وی همچنین بر نقش نیروی انسانی ماهر در نانوایی‌ها تاکید کرد و افزود: در سال‌های اخیر بسیاری از کارگران با تجربه و توانمند نانوایی‌ها به دلیل پایین بودن دستمزد و مهاجرت به سایر استان‌ها، از استان خارج شدند.

مدیرکل غله استان با توجه به افزایش قیمت نان، آموزش و ارتقای مهارت نیروهای انسانی در دستور کار قرار گرفته و دوره‌های آموزشی به زودی اجرا می‌شود.

منبع: ایرنا