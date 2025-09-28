باشگاه خبرنگاران جوان - به منظور رسیدگی بهتر به جرایم کوچک و پرتکرار در فضای مجازی، صفحهای ویژه برای دریافت گزارشهای مردمی در سایت دادستانی کل کشور راهاندازی شد.
در این صفحه، شهروندان میتوانند موارد کلاهبرداری با مبالغ کم را ثبت کنند.
با وجود اینکه این دسته از کلاهبرداریها به دلیل هزینههای مالی و زمانی دادرسی، کمتر به دادسرا گزارش میشوند، هدف از راهاندازی این طرح، گردآوری اطلاعات و بررسی راهکارهای مقابله با آنهاست.
لازم به ذکر است، استفاده از این فرم به معنای جایگزینی شکایت رسمی نیست و شهروندان همچنان میتوانند شکایت خود را از طریق دادسرا ثبت کنند.
صفحه دریافت گزارش در بخش «گزارش مردمی» منوی اصلی، زیرشاخه «فضای مجازی»، قرار دارد.