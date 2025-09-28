صفحه دریافت گزارش کلاهبرداری‌های خرد و پرتکرار در فضای مجازی به منظور رسیدگی بهتر به جرایم در سایت دادستانی کل کشور راه اندازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به منظور رسیدگی بهتر به جرایم کوچک و پرتکرار در فضای مجازی، صفحه‌ای ویژه برای دریافت گزارش‌های مردمی در سایت دادستانی کل کشور راه‌اندازی شد.

در این صفحه، شهروندان می‌توانند موارد کلاهبرداری با مبالغ کم را ثبت کنند.

با وجود اینکه این دسته از کلاهبرداری‌ها به دلیل هزینه‌های مالی و زمانی دادرسی، کمتر به دادسرا گزارش می‌شوند، هدف از راه‌اندازی این طرح، گردآوری اطلاعات و بررسی راهکار‌های مقابله با آنهاست.

لازم به ذکر است، استفاده از این فرم به معنای جایگزینی شکایت رسمی نیست و شهروندان همچنان می‌توانند شکایت خود را از طریق دادسرا ثبت کنند.

صفحه دریافت گزارش در بخش «گزارش مردمی» منوی اصلی، زیرشاخه «فضای مجازی»، قرار دارد.

برچسب ها: دادستانی کشور ، راه اندازی سایت ، شکایت مردمی
خبرهای مرتبط
برخورد قاطع با عوامل ایجاد اخلال در روند خدمات دهی به شهروندان
دیدار رئیس «ساترا» با دادستان کل کشور/ تأکید حجت الاسلام و المسلمین موحدی به مسئولان فرهنگی در باب جهاد تبیین
بابایی:
ورود آتش‌نشانی و دادستانی به موضوع سینما‌های ناایمن تهران/ ایمنی حریق ۷۳ هزار ساختمان بررسی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشیر: ۲۶ درصد از افزایش ترافیک مهر ماه مربوط به مراکز آموزشی است
تصویب پرداخت ۵۶۵۴ میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره به ۲۴ طرح درآمدزای دهیاری‌ها
رئیس قوه قضاییه: موارد مطروحه در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید به حداقل ممکن برسند
سمن‌ها می‌توانند گره‌های اجتماعی را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر باز کنند
تاکید رییس قوه قضاییه برای همکاری سازمان بازرسی با کمیسیون اصل ۹۰
آخرین اخبار
تصویب پرداخت ۵۶۵۴ میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره به ۲۴ طرح درآمدزای دهیاری‌ها
رئیس قوه قضاییه: موارد مطروحه در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید به حداقل ممکن برسند
سمن‌ها می‌توانند گره‌های اجتماعی را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر باز کنند
تاکید رییس قوه قضاییه برای همکاری سازمان بازرسی با کمیسیون اصل ۹۰
کشیر: ۲۶ درصد از افزایش ترافیک مهر ماه مربوط به مراکز آموزشی است
آتش‌سوزی در خیابان سعدی جنوبی؛ نجات ۷ نفر از ساختمان چهارطبقه
اولین قدم برای شکل‌گیری درست شخصیت فرزندان + فیلم
پنج استان کشور بدون زندانی تعزیراتی شدند
ایجاد ساز وکار برای صدور اسناد مالکیت غرف عرضه آهن در شاد آباد
الزام مسئولان استان‌ها به اجرای آیین‌نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات
اعطای وام قرض‌الحسنه به مددجویان زندان‌های گیلان
اقدامات لازم در هنگام وقوع زلزله + فیلم
واکاوی دلیل دوری افراد از یکدیگر + فیلم
افزایش فاصله بین تولد فرزند اول و دوم مادر در کشور
از حبس تا کسب؛ روایت کارآفرینی مددجوی گیلانی پس از عفو
انتقام، بهانه‌ای برای سرقت اموال خواهر
۶۶ نام، ۶۶ روایت ایستادگی؛ قصر میزبان نسلی که شکنجه‌های ساواک را تاب آورد
جوان‌سازی سمن‌ها؛ مأموریت ویژه معاونت جوانان
بیش از ۴۶۹ هزار خودرو در نیمه نخست ۱۴۰۴ بدلیل معاینه فنی جریمه شدند
آغاز پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ در نیمه دوم مهر ماه سال جاری
نفس تازه تهران، با آغاز به کار اتوبوس‌های برقی در منطقه یک
دستگیری ۲۷۰ سارق و مالخر تهران/ کاهش ۵۳ درصدی سرقت در پایتخت
اوحدی: بیش از ۴۵ درصد اسرای زمان جنگ تحمیلی دانش آموز بودند
چمران: برگزارکنندگان نمایشگاه در سئول گویا اصرار دارند مردم را آزار دهند
ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران در پاییز
راه‌اندازی صفحه گزارش کلاهبرداری‌های پرتکرار در سایت دادستانی کل
قویدل: شرط معافیت مالیاتی موجران تنظیم قرارداد اجاره بلندمدت است
ترافیک پایتخت تحت تاثیر تخلفات ساکن
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
بازداشت رپر معروف به اتهام تعرض به دختر نوازنده