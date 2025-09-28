باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سانسور مراسم سالگرد شهید سیدحسن نصرالله در رسانه‌های غربی + فیلم

بازتاب مراسم سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله در رسانه‌های غربی با سانسور حضور میلیونی مردم همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه های غربی مطابق انتظار، مراسم گرامیداشت مردم کشورهای اسلامی از جمله یمن و لبنان به مناسبت سالگرد سید حسن نصرالله با سانسور پوشش دادند.

