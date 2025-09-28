آیین نواختن زنگ مقاومت صبح امروز یکشنبه ششم مهر ۱۴۰۴، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، در ۱۶ استان کشور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آیین نواختن زنگ مقاومت صبح امروز یکشنبه ششم مهر ۱۴۰۴، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، در ۱۶ استان کشور برگزار شد.

علیرضاکاظمی، وزیر آموزش و پرورش گفت: انتقال فرهنگ و ارزش‌ها و باورها، به ویژه ارزش‌های انقلابی و ملی، مأموریت اصلی آموزش و پرورش است که رأس آن فرهنگ ایثار و شهادت است. 

وزیر آموزش و پرورش زنده نگه داشتن یاد شهدا را کمتر از شهادت ندانست و تصریح کرد: آنچه کشور ما را تا امروز در مقابل دشمنان سرافراز نگه داشته، فرهنگ ایثار و شهادت است و هیچ سلاحی در مقابل این فرهنگ کاربرد ندارد. 

علیرضا کاظمی  بر لزوم انس دانش‌آموزان با سیره شهدا و چهره‌های الگو مانند فرماندهان و دانشمندان شهید تأکید کرد و گفت: برای ادامه راه شهدا، باید سنت و سیره آنان در زندگی ما ساری و جاری شود. 

وزیر آموزش و پرورش  از طراحی «یادواره‌های مدرسه‌ای» با همکاری معاونت پرورشی، بسیج دانش‌آموزی و تشکل‌ها خبر داد تا دانش‌آموزان خود در این زمینه فعال شوند.

 علیرضا کاظمی افزود: امروز تمام تلاش دشمن در جنگ شناختی، از بین بردن باورها و ارزش‌های نسل جوان است و ما باید تمام تمرکز خود را بر مدرسه و دانش‌آموزان بگذاریم. 

علیرضا کاظمی  تقویت هویت ملی و دینی، عشق به وطن، ولایت و پرچم را ضروری خواند و ادامه داد: آینده این نظام در دستان شماست و هر چه داریم باید خرج دانش‌آموزان کنیم.

در ادامه این مراسم سردار باستان، رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی، در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: دشمن با پیشرفت کشورهای اسلامی، به ویژه ایران مقتدر، مخالف است و هدف قرار دادن مدارس، شهادت دانش‌آموزان، معلمان و دانشمندان هسته‌ای گواه این ادعاست.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی افزود: شما آینده‌سازان ایران اسلامی هستید و با درس خواندن، انجام فعالیت‌های تربیتی و ترویج روحیه جهادی و ایثارگری برگرفته از دفاع مقدس، می‌توانید بهترین موفقیت‌ها را برای ایران به ارمغان آورید.

باستان ادامه داد: این رویداد ملی با همکاری معاونت پرورشی و اداره شاهد و امور ایثارگران برنامه‌ریزی شده و امروز به طور همزمان در ۱۶ استان و تمامی شهرستان‌ها برگزار شد. قرار است در روزهای آینده و در پایان هفته دفاع مقدس، این مراسم در ۸ استان دیگر نیز تکرار شود.

