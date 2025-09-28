باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (۶ مهر) گفت: در این هفته دفاع مقدس که یادآور حماسههای جاودان ملت ایران در برابر تجاوز دشمنان است، به یاد میآوریم که چگونه فداکاریهای ۸ سال دفاع مقدس قلهی ظرفیتهای انسانی مردم این سرزمین الهی را به نمایش گذاشت و نظام اسلامی را بر پایهی ایمان، مردمسالاری دینی و ولایت فقیه تحکیم بخشید، همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند: شهیدان، ستارگان راهنما هستند و پاداش مجاهدت، شهادت است.
رئیس مجلس بیان کرد: امروز، درسهای آن دوران، همچون پافشاری در مسیر خدا و اتحاد حول محور ولایت، ما را در آزمون امروز، از جمله دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر تجاوز جنایتکاران صهیونیست، یاری میرساند و نشان میدهد که جنگ مردمپایه و مبتنی بر ارزشهای الهی، میان حق و باطل، همواره پیروز است. گرامی میداریم یاد شهدا و ایثارگران را و تعهد میکنیم که راهشان را در خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی ادامه دهیم.
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: همچنین، هفتم مهرماه را که روز ملی آتشنشانی و ایمنی نامگذاری شده است، گرامی میداریم؛ به روح بلند تمام آتشنشانان شهید به ویژه ۱۶ شهید آتش نشان حادثهی پلاسکو که معلم مسئولیت پذیری، ایثار و فداکاری تا پای جان شدند سلام و درود میفرستیم.
رئیس مجلس فت: دربارهی اجرایی شدن اسنپ بک توسط سه کشور اروپایی اشاره به چند نکته را ضروری میدانم، جمهوری اسلامی ایران، اجرای اسنپ بک و بازگشت قطعنامههای تحریمی را غیرقانونی میداند و باتوجه به اینکه روسیه و چین به عنوان دو کشور دائم شورای امنیت در بیانیه رسمی و در مواضع علنی بر این امر تصریح کردهاند، هیچ کشوری الزامی به رعایت آنها ندارد. در همین راستا ایران نیز خود را ملزم به رعایت این قطعنامههای غیرقانونی از جمله تعلیق غنیسازی نمیداند و معتقدیم همچنان امروز حق غنی سازی ما مورد تایید قوانین بین المللی قرار دارد.
قالیباف تاکید کرد: قبلا گفته شده است که تحریمهای تعیین شده در این قطعنامه در مقایسه با تحریمهای آمریکا اهمیت موثری ندارد، همچنین بدلیل غیرقانونی بودن استفاده از مکانیسم ماشه و اعتقاد روسیه و چین اجرایی شدن قطعنامههای تحریمی در سازمان ملل با موانع حقوقی جدی برخوردار است. در عین حال اعلام میکنیم در صورتی که کشوری بخواهد بر اساس این قطعنامههای غیرقانونی اقدامی علیه ایران انجام دهد، با اقدام متقابل و جدی ایران روبهرو خواهدشد و سه کشور اروپایی بانی این اقدام غیرقانونی هم واکنش ما را خواهند دید.
رئیس قوه مقننه کشورمان خاطرنشان کرد: لازم است مردم عزیز ایران استحضار داشته باشند که ایران انواع روشهای دیپلماتیک را در چارچوب رعایت منافع ملی به کار گرفت تا این موضوع حل و فصل شود یا به تاخیر بیافتد که توافق قاهره فقط یکی از آنها بود که همینجا از دبیرخانهی شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه میخواهم که جزئیات پیگیریها، توافقات و بدعهدیهای طرف مقابل را برای مردم شرح دهند.
قالیباف اضافه کرد: اصرار بر پیگیری غیرقانونی مکانیسم ماشه علیرغم انعطافهای ایران، بر چند امر صحه گذاشت: اول اینکه برای غربیها، مذاکره، واژهی «فریب و فشار» برای خلع سلاح موشکی ایران است، آنها شرط فقط تمدید ۶ ماههی اسنپ بک را، مذاکره با آمریکا و دسترسی به آژانس اعلام کردند و آمریکا نیز یکی از پیش شرطهای خود از تعامل با ایران را محدودکردن برد موشکی اعلام میکند. آیا این جز یک تقسیم کار برنامهریزی شده با کلماتی زیبا، برای گرفتن توان موشکی ایران است؟ و سومین مساله این است که یکبار دیگر این مساله نشان داد عامل اصلی حفظ منافع و امنیت ملی ایران، فقط و فقط قوی شدن است. باب دیپلماسی به عنوان یکروشدفاع از حقوق ملی هیچگاه در نظام جمهوری اسلامی بسته نشده و نخواهد شد، اما امروز یکبار دیگر بر هر ناظر منصفی روشن شد، دیپلماسی بدون تقویت مولفههای قدرت، فقط ابزاری برای فشار است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی تلاش دارند با چشم بستن بر واقعیتهای بدیهی، اجرای اسنپ بک را مقدمهی جنگ تصویر کنند. مردم عزیز ما مشاهده کردند که رژیم صهیونیستی و رئیسجمهور نامحترم آمریکا، هیچ نیازی به بهانههای حقوقی برای اقدامهای تجاوزگرانه خود نمیبینند؛ نه زمانی که در میانه مذاکرات به ما حمله کردند و نه هنگامی که سوریه و قطر و لبنان را آماج حملات خود قرار دادند، منطق حقوقی را مورد توجه داشتند. اسرائیلیها اگر تا امروز به ما حمله نکردهاند نه به این خاطر بوده است که اسنپ بک فعال نشده بود بلکه به این دلیل بوده است که احساس کردهاند حملهی مجدد آنها به ایران باعث شکستی بدتر از جنگ پیشین میشود و تنها راه بازدارندگی دشمن از حمله به ایران نیز تقویت مولفههای قدرت خصوصاً تقویت بنیهی دفاعی و حفظ انسجام ملی ایران است.
وی افزود:، اما آنچه از همهی موارد فوق الذکر مهمتر است، چگونگی مواجههی ما با شرایط پیش روست. در این زمینه وظایف متعددی به دوش ما مسئولان است، اما بنظر میرسد تمرکز بر دو مساله که بارها نیز بر آن تاکید شده است، از ضرورتی بسیار مهم برخوردار است اول حل مسائل معیشتی و نیازهای ضروری مردم و دوم رعایت انسجام ملی دربرابر دشمن.
طرح کالابرگ الکترونیک سریعتر اجرا شود
قالیباف ادامه داد: قبلا از همین سخنگاه گفته شده است که مردم با مشکلات معیشتی مخصوصا گرانی کالاهای اساسی، اجارهی مسکن و قطعی برق و آب دست و پنجه نرم میکنند در این زمینه رهبر انقلاب نیز در دیدار با هیئت دولت بر این مساله تاکید داشتند. مشخصاً بار دیگر از دولت محترم میخواهم که با سرعت اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک را که مطابق نظر رئیس جمهور محترم بوده است و مورد تاکید رهبرحکیم انقلاب نیز قرار گرفت، به اجرا در بیاورد بگونهای که مردم در خرید کالاهای اساسی خود همیشه قیمت ثابتی پرداخت کنند و مابه التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود. همچنین از دولت محترم میخواهم اجرایی شدن قوانین مصوب در برنامهی هفتم کشور برای حل ناترازی انرژی و تامین مسکن مردم را مورد اهتمام قرار دهد.
رئیس قوه مقننه کشورمان عنوان کرد: در آخر نیز بار دیگر از همهی مسئولان، نخبگان و فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانهای میخواهم حفظ انسجام ملی را مهمترین وظیفهی ملی خود دانسته و از دعواهای قبیلهای وگروهی پرهیز کنند و آگاه باشندکه مردم با دقت، بر رفتار یکایک ما نظاره میکنند و هرکسکه باخدشه به انسجام ملی دشمن را به طمع میاندازد، از خود دور میکنند.
فکر سید حسن نصرالله عالَم را فرا گرفت
قالیباف تصریح کرد: درپایان فرا رسیدن سالروز شهادت مجاهد کبیر دوران و پرچمدار جاودانهی مقاومت شهید سید حسن نصرالله را به مجاهدان حزب الله، ملت لبنان و امت اسلام تسلیت و تعزیت میگویم. سید عزیز ما عمر با برکت و موثر خود را وقف اعتلای مسلمین، آزادی فلسطین و به ویژه آرامش و امنیت مردم لبنان کرد و در مقابل متجاوز بی رحم صهیونیست که اندیشهای جز نابودی لبنان و صاف کردن جادهی تشکیل اسراییل بزرگ ندارد، شجاعانه سینه سپر کرد و دشمن آحاد ملت لبنان را با اعتماد به سنتهای الهی، باور به قدرت مردم و به کار بستن عقل و تدبیر و درایت و شجاعت بی نظیر در عالم اسلام عقب نشاند؛ اساسی که شهید نصرالله در لبنان پایهریزی کرد امروز پیروانی در سراسر جهان دارد که هر یک چشمهی جوشان مقاومت و ایستادگی تا پای جان هستند؛ جسم نصرالله را هدف گرفتند، اما فکر او، عالَم را فرا گرفت، قلبهای جوانان آگاه و آزادیخواه دنیا را تسخیر کرد و دشمن او را تا همیشه رسوا ساخت. میراث نصرالله همین جوانان دلباختهی آرمان آزادی فلسطین و غزه در سراسر جهان هستند، اینان به پیروی از معلمان خود تاریخ را خلاف ارادهی مستکبران رقم خواهند زد، انشاءالله.