رئیس مجلس می‌گوید درباره اجرایی شدن اسنپبک ضروری است که بگوییم ایران اجرای اسنپبک و برنامه‌های تحریمی را غیرقانونی می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (۶ مهر) گفت: در این هفته‌ دفاع مقدس که یادآور حماسه‌های جاودان ملت ایران در برابر تجاوز دشمنان است، به یاد می‌آوریم که چگونه فداکاری‌های ۸ سال دفاع مقدس قله‌ی ظرفیت‌های انسانی مردم این سرزمین الهی را به نمایش گذاشت و نظام اسلامی را بر پایه‌ی ایمان، مردم‌سالاری دینی و ولایت فقیه تحکیم بخشید، همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند: شهیدان، ستارگان راهنما هستند و پاداش مجاهدت، شهادت است.

رئیس مجلس بیان کرد: امروز، درس‌های آن دوران، همچون پافشاری در مسیر خدا و اتحاد حول محور ولایت، ما را در آزمون امروز، از جمله دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر تجاوز جنایتکاران صهیونیست، یاری می‌رساند و نشان می‌دهد که جنگ مردم‌پایه و مبتنی بر ارزش‌های الهی، میان حق و باطل، همواره پیروز است. گرامی می‌داریم یاد شهدا و ایثارگران را و تعهد می‌کنیم که راهشان را در خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی ادامه دهیم.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: همچنین، هفتم مهرماه را که روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی نامگذاری شده است، گرامی می‌داریم؛ به روح بلند تمام آتش‌نشانان شهید به ویژه ۱۶ شهید آتش نشان حادثه‌ی پلاسکو که معلم مسئولیت پذیری، ایثار و فداکاری تا پای جان شدند سلام و درود می‌فرستیم.

رئیس مجلس فت: درباره‌ی اجرایی شدن اسنپ بک توسط سه کشور اروپایی اشاره به چند نکته را ضروری می‌دانم، جمهوری اسلامی ایران، اجرای اسنپ بک و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی را غیرقانونی می‌داند و باتوجه به اینکه روسیه و چین به عنوان دو کشور دائم شورای امنیت در بیانیه رسمی و در مواضع علنی بر این امر تصریح کرده‌اند، هیچ کشوری الزامی به رعایت آنها ندارد. در همین راستا ایران نیز خود را ملزم به رعایت این قطعنامه‌های غیرقانونی از جمله تعلیق غنی‌سازی نمی‌داند و معتقدیم همچنان امروز حق غنی سازی ما مورد تایید قوانین بین المللی قرار دارد.

قالیباف تاکید کرد: قبلا گفته شده است که تحریم‌های تعیین شده در این قطعنامه در مقایسه با تحریم‌های آمریکا اهمیت موثری ندارد، همچنین بدلیل غیرقانونی بودن استفاده از مکانیسم ماشه و اعتقاد روسیه و چین اجرایی شدن قطعنامه‌های تحریمی در سازمان ملل با موانع حقوقی جدی برخوردار است. در عین حال اعلام می‌کنیم در صورتی که کشوری بخواهد بر اساس این قطعنامه‌های غیرقانونی اقدامی علیه ایران انجام دهد، با اقدام متقابل و جدی ایران رو‌به‌رو خواهدشد و سه کشور اروپایی بانی این اقدام غیرقانونی هم واکنش ما را خواهند دید.

رئیس قوه مقننه کشورمان خاطرنشان کرد: لازم است مردم عزیز ایران استحضار داشته باشند که ایران انواع روش‌های دیپلماتیک را در چارچوب رعایت منافع ملی به کار گرفت تا این موضوع حل و فصل شود یا به تاخیر بیافتد که توافق قاهره فقط یکی از آنها بود که همینجا از دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه می‌خواهم که جزئیات پیگیری‌ها، توافقات و بدعهدی‌های طرف مقابل را برای مردم شرح دهند.

قالیباف اضافه کرد: اصرار بر پیگیری غیرقانونی مکانیسم ماشه علیرغم انعطاف‌های ایران، بر چند امر صحه گذاشت: اول اینکه برای غربی‌ها، مذاکره، واژه‌ی «فریب و فشار» برای خلع سلاح موشکی ایران است، آنها شرط فقط تمدید ۶ ماهه‌ی اسنپ بک را، مذاکره با آمریکا و دسترسی به آژانس اعلام کردند و آمریکا نیز یکی از پیش شرط‌های خود از تعامل با ایران را محدودکردن برد موشکی اعلام می‌کند. آیا این جز یک تقسیم کار برنامه‌ریزی شده با کلماتی زیبا، برای گرفتن توان موشکی ایران است؟ و سومین مساله این است که یکبار دیگر این مساله نشان داد عامل اصلی حفظ منافع و امنیت ملی ایران، فقط و فقط قوی شدن است. باب دیپلماسی به عنوان یک‌روش‌دفاع از حقوق ملی هیچگاه در نظام جمهوری اسلامی بسته نشده و نخواهد شد، اما امروز یکبار دیگر بر هر ناظر منصفی روشن شد، دیپلماسی بدون تقویت مولفه‌های قدرت، فقط ابزاری برای فشار است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی تلاش دارند با چشم بستن بر واقعیت‌های بدیهی، اجرای اسنپ بک را مقدمه‌ی جنگ تصویر کنند. مردم عزیز ما مشاهده کردند که رژیم صهیونیستی و رئیس‌جمهور نامحترم آمریکا، هیچ نیازی به بهانه‌های حقوقی برای اقدام‌های تجاوزگرانه خود نمی‌بینند؛ نه زمانی که در میانه مذاکرات به ما حمله کردند و نه هنگامی که سوریه و قطر و لبنان را آماج حملات خود قرار دادند، منطق حقوقی را مورد توجه داشتند. اسرائیلی‌ها اگر تا امروز به ما حمله نکرده‌اند نه به این خاطر بوده است که اسنپ بک فعال نشده بود بلکه به این دلیل بوده است که احساس کرده‌اند حمله‌ی مجدد آنها به ایران باعث شکستی بدتر از جنگ پیشین می‌شود و تنها راه بازدارندگی دشمن از حمله به ایران نیز تقویت مولفه‌های قدرت خصوصاً تقویت بنیه‌ی دفاعی و حفظ انسجام ملی ایران است.

وی افزود:، اما آنچه از همه‌ی موارد فوق الذکر مهمتر است، چگونگی مواجهه‌ی ما با شرایط پیش روست. در این زمینه وظایف متعددی به دوش ما مسئولان است، اما بنظر می‌رسد تمرکز بر دو مساله که بار‌ها نیز بر آن تاکید شده است، از ضرورتی بسیار مهم برخوردار است اول حل مسائل معیشتی و نیاز‌های ضروری مردم و دوم رعایت انسجام ملی دربرابر دشمن.

طرح کالابرگ الکترونیک سریع‌تر اجرا شود

قالیباف ادامه داد: قبلا از همین سخنگاه گفته شده است که مردم با مشکلات معیشتی مخصوصا گرانی کالا‌های اساسی، اجاره‌ی مسکن و قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کنند در این زمینه رهبر انقلاب نیز در دیدار با هیئت دولت بر این مساله تاکید داشتند. مشخصاً بار دیگر از دولت محترم می‌خواهم که با سرعت اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک را که مطابق نظر رئیس جمهور محترم بوده است و مورد تاکید رهبرحکیم انقلاب نیز قرار گرفت، به اجرا در بیاورد بگونه‌ای که مردم در خرید کالا‌های اساسی خود همیشه قیمت ثابتی پرداخت کنند و مابه التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود. همچنین از دولت محترم می‌خواهم اجرایی شدن قوانین مصوب در برنامه‌ی هفتم کشور برای حل ناترازی انرژی و تامین مسکن مردم را مورد اهتمام قرار دهد.

رئیس قوه مقننه کشورمان عنوان کرد: در آخر نیز بار دیگر از همه‌ی مسئولان، نخبگان و فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای می‌خواهم حفظ انسجام ملی را مهمترین وظیفه‌ی ملی خود دانسته و از دعوا‌های قبیله‌ای وگروهی پرهیز کنند و آگاه باشندکه مردم با دقت، بر رفتار یکایک ما نظاره می‌کنند و هرکس‌که باخدشه به انسجام ملی دشمن را به طمع می‌اندازد، از خود دور می‌کنند.

فکر سید حسن نصرالله عالَم را فرا گرفت

قالیباف تصریح کرد: درپایان فرا رسیدن سالروز شهادت مجاهد کبیر دوران و پرچمدار جاودانه‌ی مقاومت شهید سید حسن نصرالله را به مجاهدان حزب الله، ملت لبنان و امت اسلام تسلیت و تعزیت می‌گویم. سید عزیز ما عمر با برکت و موثر خود را وقف اعتلای مسلمین، آزادی فلسطین و به ویژه آرامش و امنیت مردم لبنان کرد و در مقابل متجاوز بی رحم صهیونیست که اندیشه‌ای جز نابودی لبنان و صاف کردن جاده‌ی تشکیل اسراییل بزرگ ندارد، شجاعانه سینه سپر کرد و دشمن آحاد ملت لبنان را با اعتماد به سنت‌های الهی، باور به قدرت مردم و به کار بستن عقل و تدبیر و درایت و شجاعت بی نظیر در عالم اسلام عقب نشاند؛ اساسی که شهید نصرالله در لبنان پایه‌ریزی کرد امروز پیروانی در سراسر جهان دارد که هر یک چشمه‌ی جوشان مقاومت و ایستادگی تا پای جان هستند؛ جسم نصرالله را هدف گرفتند، اما فکر او، عالَم را فرا گرفت، قلب‌های جوانان آگاه و آزادی‌خواه دنیا را تسخیر کرد و دشمن او را تا همیشه رسوا ساخت. میراث نصرالله همین جوانان دلباخته‌ی آرمان آزادی فلسطین و غزه در سراسر جهان هستند، اینان به پیروی از معلمان خود تاریخ را خلاف اراده‌ی مستکبران رقم خواهند زد، ان‌شاءالله.

 

Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۱:۰۲ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
امریکاییها و اروپایی‌ها و خائن های به مملکت مثل درخت دم توالت می‌مانند نه میوه شان به درد می خوره ته سایشون هیچ وقت قابل اعتماد نبودند و نیستند و نخواهند بود
۰
۰
پاسخ دادن
Australia
ناشناس
۱۵:۲۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
بله قانونی نیست ولی اونا می کنن شما قوی شو باج نده بلکه حقتو از اونا بگیر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
واقعا ما چی فکر میکردیم که برجام رو امضا کردیم!!؟ هر بلایی که خولستن سر ما در آوردن.
اروپا دید ما برجام رو ول نمیکنیم، خودشون دست به کار شدن، به زور ما رو از برجام انداختن بیرون.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
خسته نباشید لطفا عملی برخورد کنید حرف بسه دیگه قانونی یا غیرقانونی الان فعال شده انشالله قراره باز هم مذاکره کنیم؟
۰
۰
پاسخ دادن
United Arab Emirates
Shs
۱۳:۰۸ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
تا اونجایی که یادمه تحریم هستیم و بودیم. ولی دیگه وقتشه که از ان‌پی‌تی خارج بشیم تا دست تمامی اعضای جاسوس ان‌پی‌تی از کشور قطع بشه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
ایران جهت تنبیه.باید تمامی سفارتخانه های کشورهای اروپایی را بسته..و بجای آن..سغرت اتحادیه اروپا..را باز کند ..و تمامی سفارتخانه در این کشورها را هم ببندد..تا هم هزینه ها را کاهش ..و هم جاسوسی آنها را کنترل نماید.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
مگر تو چه کاره ایی وچه مقامی در سازمان ملل داری
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
محتکر و اختلاسگران آزاد هستند
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
اگ غیر قانونی بود تصویب نمیشد حالا تو هی بگو ....
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
جلوی احتکارگران بورس و دلار و طلا و کالا را بگیرید ،این روند نابودکننده اعتماد مردم و باعث شکاف وحشتناک اجتماعی است
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سميرا
۱۰:۴۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
واقعا فقط بايد قوي شد دشمن اراده هاي ضعيف رو هدف گرفته
۲
۵
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویر باورنکردنی از ویلاسازی فرد مشهور در دل کوه‌های شمال تهران
دادگستری استان تهران در راستای حفظ حقوق عامه، به موضوع واگذاری ۱۵ هکتار از بهترین اراضی ملی در منطقه موسوم به لالان در شهرستان شمیرانات ورود کرده است.
به گزارش رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، دادگستری استان تهران در راستای حفظ حقوق عامه، به موضوع زمین خواری و حفظ اراضی ملی ورود کرده است که در پی آن ۱۷۳ پرونده در این حوزه تشکیل و رسیدگی شده است. در این پرونده‌ها بهترین اراضی ملی در اجرای طرح‌های زیتون‌کاری و باغ‌داری، بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز به صورت اقساط به اشخاص خاص شناخته‌شده واگذار می‌شد.طبق محتویات پرونده، در دهه‌های اخیر، یکی از مدیران دولتی دستور واگذاری دستور واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی در منطقه لالان شهرستان شمیرانات را به یک شرکت وابسته به فردی چهره و مشهور صادر می‌کند.
این اراضی طی صلح نامه رسمی به قیمت ۱۵ میلیون تومان و پس از اعمال تخفیف ۵۰ درصدی و مابقی به صورت اقساطی به شرکت مذکور واگذار می‌شود؛ که همین مبلغ نیز تاکنون پرداخت نشده است.
. اسنپبک را ول كن بابا, بچسب به دزدان برادر و خودي.
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
جلوی احتکارگران بورس و دلار و طلا و کالا را بگیرید ،این روند نابودکننده اعتماد مردم و باعث شکاف وحشتناک اجتماعی است
۰
۵
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
ايران بابا خر تو خري شده كه نگو. هر كي به فكر خويش كوسه به فكر ريش .فساد در ايران از اوكراين هم پيشي گرفته. بخور بخوري راه انداخته اند كه نگو بعد سر ملت را با تحريم شيره مي مالند. ايران پر شده از برادران دزد و معتمدي امثال بابك زنجاني ها و چاي دبشي ها. جالب تر اينكه كاسه داغ تر از اش اعراب شده اند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
10:36 کمتر مزخرف بگو ، برجامی های دروغگو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
الان وقت باز کردن سهام عدالت استانی یا واریز سهام شرکت های سهام عدالت در پرتفوی مردم است . تصمیم را زودتر بگیرید
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پیمان اشراقی
۱۰:۰۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
سلام،

رژیم صهیونیستی یک رژیم جعلی است.
۴
۵
پاسخ دادن
