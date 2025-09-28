باشگاه خبرنگاران جوان - پاری‌سن‌ژرمن شنبه‌شب در هفته ششم رقابت‌های لیگ یک فرانسه به مصاف اوسر رفت و توانست با دو گل به پیروزی برسد.

مصدومیت دو بازیکن کلیدی پاری‌سن‌ژرمن در این بازی باعث شد کام پاریسی‌ها تلخ شود؛ آن هم در شرایطی که باید چهارشنبه‌شب در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته دوم دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف بارسلونا بروند.

ویتینیا که یکی از کلیدی‌ترین بازیکنان پاری‌سن‌ژرمن به شمار می‌آید از دقیقه ۳۵ به خاطر مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد و جایش را به اشرف حکیمی داد تا احتمال نبودنش در دیدار برابر بارسلونا زیاد باشد.

خویچا کواراتسخلیا دیگر بازیکن مصدوم پاری سن ژرمن در دیدار برابر اوسر بود. این مهاجم گرجستانی هم در دقیقه ۴۶ مصدوم شد.

عثمان دمبله، بهترین بازیکن سال ۲۰۲۵ جهان، دزیریه دوئه، فابیان رویز، مارکینیوش و نوز دیگر بازیکنان آسیب‌دیده پاریسی‌ها قبل از دیدار حساس برابر بارسلونا هستند تا کار لوئیس انریکه با این همه مصدوم برابر بارسلونای آماده هانسی فلیک بسیار سخت شود.

هم پاری‌سن‌ژرمن و هم بارسلونا در دیدار نخستشان در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا به پیروزی دست پیدا کرده‌اند.