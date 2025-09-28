دو بازیکن کلیدی پاری‌سن‌ژرمن در دیدار این تیم برابر اوسر آسیب دیدند تا احتمال نبودنشان برابر بارسلونا زیاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پاری‌سن‌ژرمن شنبه‌شب در هفته ششم رقابت‌های لیگ یک فرانسه به مصاف اوسر رفت و توانست با دو گل به پیروزی برسد.

مصدومیت دو بازیکن کلیدی پاری‌سن‌ژرمن در این بازی باعث شد کام پاریسی‌ها تلخ شود؛ آن هم در شرایطی که باید چهارشنبه‌شب در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته دوم دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف بارسلونا بروند.

ویتینیا که یکی از کلیدی‌ترین بازیکنان پاری‌سن‌ژرمن به شمار می‌آید از دقیقه ۳۵ به خاطر مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد و جایش را به اشرف حکیمی داد تا احتمال نبودنش در دیدار برابر بارسلونا زیاد باشد.

خویچا کواراتسخلیا دیگر بازیکن مصدوم پاری سن ژرمن در دیدار برابر اوسر بود. این مهاجم گرجستانی هم در دقیقه ۴۶ مصدوم شد.

عثمان دمبله، بهترین بازیکن سال ۲۰۲۵ جهان، دزیریه دوئه، فابیان رویز، مارکینیوش و نوز دیگر بازیکنان آسیب‌دیده پاریسی‌ها قبل از دیدار حساس برابر بارسلونا هستند تا کار لوئیس انریکه با این همه مصدوم برابر بارسلونای آماده هانسی فلیک بسیار سخت شود.

هم پاری‌سن‌ژرمن و هم بارسلونا در دیدار نخستشان در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا به پیروزی دست پیدا کرده‌اند.

برچسب ها: پاری سن ژرمن ، بارسلونا ، لیگ قهرمانان اروپا
تور جهانی توپ طلای دمبله!
لالیگای اسپانیا;
رئال اویدو ۱ - ۳ بارسلونا/ کامبک شاگردان فلیک مقابل تیم تازه وارد+ فیلم
ستاره بارسلونا ۵ ماه دور از میادین
تبادل نظر
اعلام داوران دیدار استقلال با المحرق بحرین
صفرزاده: امیدوارم با عملکردم باعث افتخار ایران شوم
پیروزی فوتبالیست‌های نابینای ایرانی مقابل هند
یوونتوس ۱-۱ آتالانتا/ مدافع کلمبیایی تنها به ۲ دقیقه زمان پس از یک سال دوری برای نجات بانوی پیر احتیاج داشت + فیلم
پاراشناگر ایران هفتم جهان شد
بررسی علل و پیامد‌های فقر گلزنی در لیگ/ وقتی توپ‌ها کمتر به تور می‌رسند
ماندن درویش در پرسپولیس اشتباه است/ هاشمیان خصوصیات بازیکنان را نمی‌شناسد
پاریس با لشگر مصدومانش برابر بارسا قرار می‌گیرد
یک ورزشگاه دیگر تهران از دسترس خارج شد
پاریس با لشگر مصدومانش برابر بارسا قرار می‌گیرد
یک ورزشگاه دیگر تهران از دسترس خارج شد
ماندن درویش در پرسپولیس اشتباه است/ هاشمیان خصوصیات بازیکنان را نمی‌شناسد
بررسی علل و پیامد‌های فقر گلزنی در لیگ/ وقتی توپ‌ها کمتر به تور می‌رسند
اعلام داوران دیدار استقلال با المحرق بحرین
صفرزاده: امیدوارم با عملکردم باعث افتخار ایران شوم
پیروزی فوتبالیست‌های نابینای ایرانی مقابل هند
یوونتوس ۱-۱ آتالانتا/ مدافع کلمبیایی تنها به ۲ دقیقه زمان پس از یک سال دوری برای نجات بانوی پیر احتیاج داشت + فیلم
پاراشناگر ایران هفتم جهان شد
اتلتیکو مادرید ۵-۲ رئال مادرید/ مرد عنکبوتی قهرمان شهر مادرید + فیلم
اشلوت تایم این بار گریبان لیورپول را گرفت/ پیروزی پرگل منچسترسیتی و شکست چلسی + فیلم
ماینتس ۰ - ۲ دورتموند/ زنبور‌ها در تعقیب بایرن
برنتفورد ۳ - ۱ منچستریونایتد/ امیدواری شیاطین بعد از برد چلسی، واهی بود + فیلم
از نبرد مدعیان اسکودتو تا دربی مادرید + فیلم
تورجهانی تنیس جوانان؛ مشتاقی‌فر و اخوان قهرمان شدند
ایتالیا نفس لهستان را گرفت/ صعود مقتدرانه به فینال والیبال قهرمانی جهان
مورینیو مشتری بنزما
رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران جنایات رژیم صهیونیستی را در مجمع عمومی IPC محکوم کرد
نقطه روشن استقلال؛ هماهنگی احمدی و اندونگ
جدایی ولاهوویچ از یووه قطعی شد
پیاتزا و والیبالیست‌ها سوپرمن نیستند!
مالک خیبر: دخالت در کار فنی؟ شان من این حرف‌ها نیست
اسبقیان: موضوع سفر بدون مجوز تیم زورخانه‌ای را پیگیری می‌کنیم
تیمداری استقلال و پرسپولیس در کشتی
پیمان حدادی: ساختار باشگاه در حال تغییر است / رئیس هیات مدیره نمی‌تواند مسوولیت اجرایی داشته باشد
قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵؛ بلغار‌های جوان فینالیست شدند
علی نژاد: در ترویج ورزش زورخانه‌ای کم‌کاری کردیم/ اسبقیان: یک اعزام غیرقانونی انجام شد
با حضور رئیس کمیته ملی المپیک مصوب شد؛ شعار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
رد پیشنهاد ازبکستان و قزاقستان از سوی کاناوارو