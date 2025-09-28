باشگاه خبرنگاران جوان - هنر نباید فقط برای گالری‌ها باشد، بلکه باید شهرها را هم تزئین کند. از بروکسل تا بیرمنگام، این مجموعه ما را از پرتره‌های شامپانزه‌ها و گربه‌ها به دنیای دزدان دریایی سورئال، روباه‌های اوریگامی و مناظر شهری با نورپردازی نئونی می‌برد.

هر نقاشی دیواری داستان متفاوتی را روایت می‌کند و احساسات انسانی، انرژی شهری و طبیعت را به تصویر می‌کشد.

احساسات حیوانی، SMOK، رونس، بلژیک

نقاشی دیواری از دو شامپانزه، یکی بالغ و یکی جوان که با جزئیات واقعی نقاشی شده‌اند و با قلم‌موی‌های رنگارنگ انتزاعی احاطه شده‌اند. این اثر، چهره‌های پراحساس و تعامل نزدیک بین فیگورها را برجسته می‌کند.

SMOK: «در بحبوحه این دوران تاریک، نقاشی دیواری من قدرت پایدار عشق و انسانیت را منعکس می‌کند. غم و اندوه در چشمان شامپانزه مادر، همان درد و آشفتگیست که ما را احاطه کرده، در حالی که فرزند شاد او، تجسم معصومیت و امیدیست که حتی در تاریک‌ترین شرایط می‌توان یافت. این اثر هنری یادآور اینست که عشق و انعطاف‌پذیری سنگ بنای انسانیت ما هستند و راه را در تاریک‌ترین روزها روشن می‌کنند. مهربانی را مانند کاغذرنگی پخش کنید. من معتقدم کارهای کوچک و محبت‌آمیز می‌توانند جهان را دگرگون کنند!»

گربه مقوایی، نِگو، تورلاس، اسپانیا

یک نقاشی دیواری به سبک خطای دید که یک گربه قرمز را در حال نگاه کردن از سوراخ یک جعبه مقوایی رنگ‌شده نشان می‌دهد. این توهم گربه را در حال شکستن دیوار نشان می‌دهد.

در ابرها، تام، وایلد اِسکِچ و تِتال، لا سین-سور-مر، فرانسه

یک نقاشی دیواری فانتزی پر از کشتی‌های پرنده، قلعه‌ها و بالن‌های هوایی. یک دزد دریایی با عینک آفتابی و کلاه مزین به جمجمه، در پایین صحنه، صحنه را محکم می‌کند و خیال را با واقعیت ادغام می‌کند.

گربه‌ها و پرندگان، آلِگریا دِل پرادو، کاربایو، اسپانیا

یک نقاشی دیواری بزرگ با چندین گربه با تُن‌های ملایم، همراه با پرندگان. این اثر به شکل عمودی در امتداد یک دیوار بلند امتداد یافته و جزئیات طبیعت‌گرایانه را با فضایی رویایی ترکیب می‌کند.

تاکسی شبانه، دَن کیچِنِر، بلفاست، ایرلند شمالی

یک صحنه زنده از شهر که با رنگ‌های نئونی نقاشی شده، عابران پیاده با چتر، یک تاکسی و انعکاس تابلوهای ژاپنی را نشان می‌دهد. این نقاشی دیواری با محیط خاکستری اطرافش در تضاد است.

روباه‌های اوریگامی، آناتومیکس، بیرمنگام، انگلستان

روباه‌های هندسی با تُن‌های نارنجی، سفید و قهوه‌ای در امتداد دیوار زیر یک پل کشیده شده‌اند و کنار یک گل نرگس زرد روشن رنگ‌آمیزی شده‌اند. این طرح شبیه آدمک‌های کاغذی تاشده است.

کشتی مست، کلر دالیرز، بروکسل، بلژیک

یک نقاشی دیواری خطای دید که نمای ساختمان را با تصویری از یک کشتی که در دریاهای طوفانی در حال حرکت است، پوشانده است. به نظر می‌رسد کشتی از گوشه سازه بیرون آمده است.

پیرزن و پسربچه با شمع، جولین د کازابیانکا، لاهه، هلند

ادای احترام به نقاشی «دو زن با شمع» یا «پیرزن و زن جوان با شمع». نقاشی‌ای از پیتر پل روبنس، مربوط به سال‌های ۱۶۱۶-۱۶۱۷

