باشگاه خبرنگاران جوان - هنر نباید فقط برای گالریها باشد، بلکه باید شهرها را هم تزئین کند. از بروکسل تا بیرمنگام، این مجموعه ما را از پرترههای شامپانزهها و گربهها به دنیای دزدان دریایی سورئال، روباههای اوریگامی و مناظر شهری با نورپردازی نئونی میبرد.
SMOK: «در بحبوحه این دوران تاریک، نقاشی دیواری من قدرت پایدار عشق و انسانیت را منعکس میکند. غم و اندوه در چشمان شامپانزه مادر، همان درد و آشفتگیست که ما را احاطه کرده، در حالی که فرزند شاد او، تجسم معصومیت و امیدیست که حتی در تاریکترین شرایط میتوان یافت. این اثر هنری یادآور اینست که عشق و انعطافپذیری سنگ بنای انسانیت ما هستند و راه را در تاریکترین روزها روشن میکنند. مهربانی را مانند کاغذرنگی پخش کنید. من معتقدم کارهای کوچک و محبتآمیز میتوانند جهان را دگرگون کنند!»
یک نقاشی دیواری فانتزی پر از کشتیهای پرنده، قلعهها و بالنهای هوایی. یک دزد دریایی با عینک آفتابی و کلاه مزین به جمجمه، در پایین صحنه، صحنه را محکم میکند و خیال را با واقعیت ادغام میکند.
یک نقاشی دیواری بزرگ با چندین گربه با تُنهای ملایم، همراه با پرندگان. این اثر به شکل عمودی در امتداد یک دیوار بلند امتداد یافته و جزئیات طبیعتگرایانه را با فضایی رویایی ترکیب میکند.
یک صحنه زنده از شهر که با رنگهای نئونی نقاشی شده، عابران پیاده با چتر، یک تاکسی و انعکاس تابلوهای ژاپنی را نشان میدهد. این نقاشی دیواری با محیط خاکستری اطرافش در تضاد است.
روباههای هندسی با تُنهای نارنجی، سفید و قهوهای در امتداد دیوار زیر یک پل کشیده شدهاند و کنار یک گل نرگس زرد روشن رنگآمیزی شدهاند. این طرح شبیه آدمکهای کاغذی تاشده است.
یک نقاشی دیواری خطای دید که نمای ساختمان را با تصویری از یک کشتی که در دریاهای طوفانی در حال حرکت است، پوشانده است. به نظر میرسد کشتی از گوشه سازه بیرون آمده است.
ادای احترام به نقاشی «دو زن با شمع» یا «پیرزن و زن جوان با شمع». نقاشیای از پیتر پل روبنس، مربوط به سالهای ۱۶۱۶-۱۶۱۷
منبع: روزنامه هفت صبح