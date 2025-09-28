باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مصرف پنیر بر هوش دانش آموزان تاثیر دارد؟ + فیلم

کارشناس تغذیه در مورد خواص پنیر توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عبدالرضا نوروزی، کارشناس تغذیه با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص خواص پنیر نکاتی بیان‌ کرد.

 

 
مطالب مرتبط
مصرف پنیر بر هوش دانش آموزان تاثیر دارد؟ + فیلم
young journalists club

هرگز این پنیرها را نخرید!

مصرف پنیر بر هوش دانش آموزان تاثیر دارد؟ + فیلم
young journalists club

پنیر را به این دلیل مهم هر روز بخورید

مصرف پنیر بر هوش دانش آموزان تاثیر دارد؟ + فیلم
young journalists club

فواید خوردن پنیر

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
نظر مردم درباره فعال شدن مکانیسم ماشه + فیلم
۱۴۶۳

نظر مردم درباره فعال شدن مکانیسم ماشه + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
برخورد خشن مامور لباس شخصی آمریکا با یک مادر اهل اکوادور + فیلم
۱۰۳۹

برخورد خشن مامور لباس شخصی آمریکا با یک مادر اهل اکوادور + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
توجه ویژه شهید نصرالله به شهر‌های سنی‌نشین لبنان + فیلم
۹۵۴

توجه ویژه شهید نصرالله به شهر‌های سنی‌نشین لبنان + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
روایتی از متعهد نبودن آمریکا و ۳ کشور اروپایی به تعهدات در برجام + فیلم
۶۱۵

روایتی از متعهد نبودن آمریکا و ۳ کشور اروپایی به تعهدات در برجام + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
نجات یک زن باردار فلسطینی از زیر آوار + فیلم
۲۳۲

نجات یک زن باردار فلسطینی از زیر آوار + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.