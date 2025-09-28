باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ در چهاردهمین جلسه مرکز خدمات سرمایهگذاری چهارمحال و بختیاری از فعالان نمونه صادراتی دستگاههای اجرایی استان تجلیل به عمل آمد.
از زهرا مظاهری رئیس اداره تنظیم بازار معاونت بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، الهام مولوی کارشناس حفظ نباتات استان و حسین صالحی معاون سلامت دامپزشکی استان به عنوان خادمان صادرات تقدیر شد.
این مراسم تجلیل به منظور قدردانی از تلاشهای این افراد در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی استان برگزار شد.
در این جلسه، ضمن بررسی مسائل و چالشهای پیش روی سرمایهگذاران، راهکارهای تسهیل و تسریع فرآیند سرمایهگذاری در استان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.